الكاف يعيّن طاقم تحكيم مباراة بلوزداد والزمالك

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي التحكيم الليبي بقيادة الحكم معتز ابراهيم لإدارة مباراة شباب بلوزداد والزمالك المصري.

ويدير المباراة الحكم الرئيسي معتز إبراهيم، بمساعدة مواطنيه عطية أمسعد ووحيد الجهاوي.

ويستقبل شباب بلوزداد ضيفه الزمالك المصري، هذا الجمعة، بداية من الثامنة ليلا، في ملعب 5 جويلية، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بـ9 نقاط، ويتواجد الزمالك المصري في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويحتل المريخ السوداني المركز الرابع بنفس الرصيد.