الكاف يعيّن طاقم تحكيم مباراة بلوزداد وصن داونز

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة شباب بلوزداد، وضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في ربع نهائي أبطال إفريقيا، للحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه.

ويساعد الحكم عبد العزيز أبوه، مواطنه حامدين ديبا “مساعد أول” والمالي ماديبو ساماكا “مساعد ثان”.

فيما سيتولى الحكم الموريشيوسي باتريس ميلازار دور الحكم الرابع .

وقاد عزيز أبوه قبل أيام فقط، مواجهة مصيرية بين الأهلي المصري والهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما أدار الحكم الموريتاني لقاء الجزائر وكوت ديفوار، في الدور الثاني من كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر، مطلع السنة الجارية.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي صن داونز الجنوب إفريقي يوم 22 أفريل الجاري، بداية من الثامنة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.