“الكاف” يغير ملعب مباراة الوداد البيضاوي في رابطة الأبطال

لعدم استجابة ملعبه الرئيسي "لشروط" الاتحاد الإفريقي

رفضت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الترخيص لفريق فيتا كلوب الكونغولي استقبال ضيفه فريق الوداد الرياضي ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا.

وكشفت تقارير صحفية كونغولية أن فيتا كلوب قرر استقبال الوداد الرياضي بملعب ألفونس ماسيمبا بالكونغو برازافيل، لعدم استجابة ملعبه الرئيسي” الشهداء” لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كان قد أجل مباراة الذهاب بين الفريقين لحساب الجولة الأولى، بسبب التزام الوداد بخوض مونديال الأندية الأخير في المغرب أوائل فيفري الجاري، وتوج بها فريق ريال مدريد الإسباني.

ويستقبل الوداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات فريق بيترو أتليتيك، على أن يستقبل فيتا كلوب الكونغولي يوم 3 من شهر مارس المقبل ضمن الجولة الرابعة في رابطة الأبطال. ويواجه في الجولة الخامسة مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، في انتظار تحديد موعد مباراتيه المتبقيتين. وبعد مرور ثلاث جولات من منافسة رابطة الابطال الافريقية، يحتل فريق بيترو اتلتيكو الانغولي المقدمة بأربع نقاط مناصفة مع شبيبة القبائل في حين فيتا كلوب الكونغولي والوداد البيضاوي المرتبين الثالثة والرابعة بنفس الرصيد ( نقطتين).