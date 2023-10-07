الكاف يقترح تأسيس رابطة الأندية الإفريقية

في اجتماع سيعقد شهر ديسمبر القادم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، ناقش مع 60 رئيسًا وممثلًا لـ60 ناديًا في إفريقيا تشكيل رابطة الأندية الإفريقية في المرحلة المقبلة. وأكد “الكاف” في بيان رسمي أن موتسيبي اطلع مع رؤساء الأندية على تشكيل رابطة الأندية الإفريقية للعمل على مصالح الأندية وبناء شراكات مع الكاف وتولي حل أزمات الأندية المختلفة.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن أهداف رابطة الأندية الإفريقية والتي تعمل على حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية، التأكد من قابلية الأندية للمنافسة التجارية والمنافسة عالميا وتحقيق الربح، إضافة إلى أن الحكام ومراقبي المباريات ومشغلي تقنية الفيديو يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي، وبناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء ملاعب تتوافق مع معايير الفيفا والكاف والبنية التحتية الأخرى مع تطوير المواهب الشابة الإفريقية وتحسين جودة الأندية لتصل للمستوى العالمي.

ومن جانبه، أكد باتريس موتسيبي أن “الكاف” ملتزم بالعمل مع أندية كرة القدم الإفريقية والحكومات والجهات الراعية لضمان دعم أندية القارة وقابلتيها للدخول في التنافس التجاري وتنفيذ بعض الإجراءات التي تدعم جودة كرة القدم، موضحًا أن تشكيل الرابطة يزيد التواصل والتعاون مع الكاف، وأوضح الكاف أنه سيتم إجراء اجتماع بين رئيس الاتحاد الإفريقي مع رؤساء أنجح وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا خلال ديسمبر من هذا العام، حيث سيتم إطلاق اتحاد الأندية الإفريقية.