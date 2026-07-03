الكاف” يكشف الرزنامة الرسمية للمسابقات الإفريقية لموسم 2026-2027

ستشهد تحفيزات مالية ضخمة أقرها "الكاف" مؤخرا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا عن الرزنامة الكاملة والمواعيد المحددة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الرياضي 2026-2027. وجاء البرنامج شاملاً لجميع المراحل، انطلاقا من الأدوار التمهيدية الأولى وحتى المحطة الختامية، مما يتيح للأندية المتنافسة فرصة ترتيب خططها اللوجستية والفنية مبكرا.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة القارية، ستعطى شارة الانطلاقة الرسمية للمنافسات في شهر سبتمبر المقبل؛ حيث برمجت مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 4 و6 سبتمبر 2026، على أن تلعب مواجهات الإياب الحاسمة بين 11 و13 من الشهر ذاته. وتتواصل الإثارة في شهر أكتوبر بإجراء الدور التمهيدي الثاني، إذ تقرر إقامة جولة الذهاب من 16 إلى 18 أكتوبر، ولحاقها بالإياب بين 23 و25 أكتوبر ليتحدد رسمياً هوية المتأهلين.

أما دور المجموعات، فسينطلق مع أواخر سنة 2026، موزَّعاً على ست جولات؛ تبدأ الجولة الأولى بين 27 و29 نوفمبر، تليها الثانية من 4 إلى 6 ديسمبر، والثالثة من 18 إلى 20 ديسمبر. وتستكمل المجموعات في جانفي 2027 بالجولة الرابعة (8-10 جانفي)، الخامسة (15-17 جانفي)، والسادسة والأخيرة (22-24 جانفي).

الأدوار الإقصائية الحاسمة ستستهل بربع النهائي، حيث تجرى لقاءات الذهاب من 26 إلى 28 فيفري 2027 والإياب بين 5 و7 مارس. ويليه نصف النهائي في شهر أفريل، قبل أن يسدل الستار على المسابقتين بإجراء المباريات النهائية في الفترة الممتدة ما بين 9 و31 ماي 2027.

يذكر أن هذه النسخة ستشهد تحفيزات مالية ضخمة أقرها “الكاف” مؤخراً، حيث سينال بطل دوري الأبطال 6 ملايين دولار، وبطل الكونفدرالية 4 ملايين دولار، إلى جانب تخصيص منحة قيمتها 100 ألف دولار لكل نادٍ يغادر من الأدوار التمهيدية لدعم مصاريف التنقل، مما يرفع من حدة التنافس بين الأندية الإفريقية الطامحة للذهاب بعيداً في التتويج القاري.