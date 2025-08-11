“الكاف” يكشف تفاصيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف

مُشاركة قياسية للأندية وعودة شبيبة القبائل بعد غياب طويل

سجّلت مسابقات الأندية الإفريقية للموسم الجديد 2025/26 رقما قياسيا جديدا بمشاركة 120 ناديا من مختلف أنحاء القارة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكاف.

وسيُشارك 62 فريقًا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، بينما سيخوض 58 فريقًا منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مما يمثل أكبر عدد إجمالي من الأندية في تاريخ مسابقات الأندية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، عن زيادة كبيرة في الدعم المالي المُخصص للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية، من 50 ألف دولار أمريكي، إلى 100 ألف دولار أمريكي.

وسيشهد هذا الموسم مشاركة لامعة لعدد من الأبطال السابقين، القوى الكروية الحديثة والوافدين الطموحين، مما يعد بموسم مليء بالإثارة، الشغف واللحظات التي لا تُنسى.

ويعود النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، الأهلي المصري، للمشاركة مرة أخرى في المنافسة إلى جانب مواطنه نادي بيراميدز بطل النسخة الماضية.

كما سيعود الثنائي العريق من كوت ديفوار، أسيك ميموزا وملعب أبيدجان، إلى المنافسة، إلى جانب نادي شبيبة القبائل، وعملاقي الكرة المغربية نادي الجيش الملكي ونهضة بركان، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما سيحاول فريق مولودية الجزائر الذهاب بعيدا في المنافسة خاصة وأنه يملك مدرب محنكا ولاعبين بإمكانهم كسر هيمنة الأهلي وبيراميدز المتوج بالنسخة الأخيرة.

وستزيد مشاركة عملاقي الكرة الجنوب إفريقية، ماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتس، من مكانة هذه النسخة التي تزخر بالأندية التاريخية.

ويبرز نادي الزمالك المصري في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأحد أبرز المُرشحين ضمن مجموعة متنوعة من الأندية، والتي ستسعى لتسجيل أسمائها في سجلات المجد القاري، غير أن المنافسة تكون شديدة مع شباب بلوزداد الذي يملك تجربة كبيرة في المنافسة وإتحاد العاصمة الفائز بالمنافسة بها سابقا.

وستنطلق رحلة المجد من الدور التمهيدي، الذي سيُقام ذهابا وإيابا خلال عطلات نهاية الأسبوع من 19 إلى 21 سبتمبر، ومن 26 إلى 28 سبتمبر 2025.

سيتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني، الذي سيُقام من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب، ما بين 24 و26 أكتوبر.

سيحجز المتأهلون بطاقاتهم إلى دور المجموعات الذي سينطلق في 21 نوفمبر 2025.

وستتواصل المنافسة بعدها بين نخبة الأندية وصولا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية التي ستبدأ، يوم 13 مارس 2026، حيث سيواصل الجميع الحلم بالتتويج بأغلى ألقاب الأندية في كرة القدم الإفريقية.