الكاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل بالقارة لعام 2023، التي ستسلم في حفل يقام بمراكش المغربية في 11 ديسمبر المقبل.

ونشر الكاف على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قوائم المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب، وأفضل ناد، وأفضل لاعب داخل القارة.

وهيمن المغرب على قائمة أفضل لاعب بـ4 لاعبين وأفضل لاعب صاعد بلاعبين، كما كان حاضرا في كل القوائم الأخرى.

🇩🇿✖️1

🇨🇲✖️2

🇪🇬✖️1

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️1 🔟 لاعبين يتنافسون من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 🌟#CAFAwards2023 pic.twitter.com/VUIHas3kuh — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب،كل من الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، النيجيري فيكتور أوسيمين، الكاميروني فينسنت أبوبكر، الكاميروني فرانك أنغوسيا.

وضمت القائمة أربعة لاعبين مغربيين ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، يوسف النصيري وياسين بونو.

أما القائمة النهائية للمرشحين لأفضل حارس فضمت المغربي بونو، المصري محمد الشناوي، الكاميروني أندريه أونانا، السنغالي إدوارد ميندي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز.

إليكم القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/O6PNYc9Xb7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد، فتواجد بها المغربيان بلال الخنوس وعبد الصمد الزلزولي، وأمارا ضيوف

ولاني كامارا من السنغال، والبوركيني دانعو واتار.

وتواجد الجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوص ضم القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، وهي القائمة التي ضمت 10 لاعبين.

قدموا ما يستحق الإشادة ✨ المرشحون في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية 🌍#CAFAwards2023 pic.twitter.com/qzGDcXlX1f — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

وبالنسبة لقائمة أفضل مدرب في إفريقيا فضمت كل من المغربي وليد الركراكي، والجزائري عبد الحق بن شيخة، ومارسيل كولر، والسنغالي أليو سيسي، والبلجيكي توم سينتفيت.

ورشحت منتخبات السنغال والمغرب وغينيا الإستوائية وموريتانيا وغامبيا، لجائزة أفضل منتخب.

وضمت القائمة النهائية لأفضل ناد، كل من الأهلي المصري، واتحاد العاصمة، والوداد المغربي وصن داونز من جنوب إفريقيا،

ويانغ أفريكانز التنزاني.