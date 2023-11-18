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رياضة

الكاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2023

عمر سلامي
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الكاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2023
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شعار الكاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل بالقارة لعام 2023، التي ستسلم في حفل يقام بمراكش المغربية في 11 ديسمبر المقبل.

ونشر الكاف على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قوائم المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب، وأفضل ناد، وأفضل لاعب داخل القارة.

وهيمن المغرب على قائمة أفضل لاعب بـ4 لاعبين وأفضل لاعب صاعد بلاعبين، كما كان حاضرا في كل القوائم الأخرى.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب،كل من الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، النيجيري فيكتور أوسيمين، الكاميروني فينسنت أبوبكر، الكاميروني فرانك أنغوسيا.

وضمت القائمة أربعة لاعبين مغربيين ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، يوسف النصيري وياسين بونو.

أما القائمة النهائية للمرشحين لأفضل حارس فضمت المغربي بونو، المصري محمد الشناوي، الكاميروني أندريه أونانا، السنغالي إدوارد ميندي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد، فتواجد بها المغربيان بلال الخنوس وعبد الصمد الزلزولي، وأمارا ضيوف
ولاني كامارا من السنغال، والبوركيني دانعو واتار.

وتواجد الجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوص ضم القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، وهي القائمة التي ضمت 10 لاعبين.

وبالنسبة لقائمة أفضل مدرب في إفريقيا فضمت كل من المغربي وليد الركراكي، والجزائري عبد الحق بن شيخة، ومارسيل كولر، والسنغالي أليو سيسي، والبلجيكي توم سينتفيت.

ورشحت منتخبات السنغال والمغرب وغينيا الإستوائية وموريتانيا وغامبيا، لجائزة أفضل منتخب.

وضمت القائمة النهائية لأفضل ناد، كل من الأهلي المصري، واتحاد العاصمة، والوداد المغربي وصن داونز من جنوب إفريقيا،
ويانغ أفريكانز التنزاني.

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