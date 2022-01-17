الكاف يكشف عن توقيت قرعة “الخضر” المونديالية السبت المقبل

تجرى عملية سحب قرعة الدور الثالث والأخير من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022، يوم السبت المقبل على الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر على هامش نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 الجارية بالكاميرون.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المؤهلة من بينها المنتخب الجزائري إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمي المنشور في نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفا (ستلعب مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى)، وبحسب ترتيب الفيفا المنشور في 19 نوفمبر 2021 يكون توزيع الفرق على النحو التالي: المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، أما المستوى الثاني فيضم منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

وعلى صعيد آخر تسحب قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار 2023) يوم الجمعة المقبل على الساعة الرابعة مساء أيضا في دوالا بالكاميرون وفق ما ذكره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأوضح نفس المصدر أن الدور التمهيدي لتصفيات كاس إفريقيا للأمم 2023 سيشمل الفرق الـ12 الأقل تصنيفا، وسيتم تقسيم الفرق الـ12 إلى مستويين، ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفا (ستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى)، وسينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.