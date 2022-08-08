الكاف يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ”

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الإثنين في بيان، أنه سيتم يوم الأربعاء عن الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ” الجديدة للأندية الإفريقية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة الجديدة، في خلال ندوة صحفية يجريها رئيس الاتحاد باتريس موتسيي في تنزانيا.

وجاء في البيان الذي نشره “الكاف” على موقعه الرسمي إن مسابقة السوبرليغ هذه “ستكون فاتحة لعصر جديد، من شأنه أن يغيّر وجه كرة القدم الإفريقية، وأن يقدّم دفعة للثروات الاقتصادية في القارة”.

وكان موتسيبي قد أعلن شهر جويلية الماضي، أن القيمة الإجمالية لجوائز السوبرليغ ستبلغ 100 مليون دولار. وينتظر أن يعلن في ندوة الأربعاء عن عدد الفرق المشاركة ونظام البطولة وغيرها من التفاصيل.