-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكاف يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ”

الشروق الرياضي
  • 537
  • 0
الكاف يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ”
أرشيف
باتريس موتسيبي

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الإثنين في بيان، أنه سيتم يوم الأربعاء عن الإطلاق الرسمي لمسابقة “السوبرليغ” الجديدة للأندية الإفريقية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة الجديدة، في خلال ندوة صحفية يجريها رئيس الاتحاد باتريس موتسيي في تنزانيا.

وجاء في البيان الذي نشره “الكاف” على موقعه الرسمي إن مسابقة السوبرليغ هذه “ستكون فاتحة لعصر جديد، من شأنه أن يغيّر وجه كرة القدم الإفريقية، وأن يقدّم دفعة للثروات الاقتصادية في القارة”.

وكان موتسيبي قد أعلن شهر جويلية الماضي، أن القيمة الإجمالية لجوائز السوبرليغ ستبلغ 100 مليون دولار. وينتظر أن يعلن في ندوة الأربعاء عن عدد الفرق المشاركة ونظام البطولة وغيرها من التفاصيل.

مقالات ذات صلة
محرز وبن رحمة يستهلّان المشوار احتياطيَين

محرز وبن رحمة يستهلّان المشوار احتياطيَين

“الكاف” يقرر إقصاء الحكم غاساما من “شان” الجزائر

“الكاف” يقرر إقصاء الحكم غاساما من “شان” الجزائر

بِالفيديو: غزال يُهدي الفوز إلى بشكتاش

بِالفيديو: غزال يُهدي الفوز إلى بشكتاش

بن سبعيني ضمن قائمة أبرز الأفارقة المتوقع تألقهم بألمانيا

بن سبعيني ضمن قائمة أبرز الأفارقة المتوقع تألقهم بألمانيا

بِالفيديو: مقابلتان وهدفان لـ “بكرار” في كرواتيا

بِالفيديو: مقابلتان وهدفان لـ “بكرار” في كرواتيا

بِالفيديو: بداية واعدة لـ “زدادكة” مع فريقه الجديد

بِالفيديو: بداية واعدة لـ “زدادكة” مع فريقه الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد