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رياضة
المنافسة يشارك فيها أربعة أندية جزائرية

الكاف يناقش رخص الأندية المحترفة بالقاهرة

ع.ع
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الكاف يناقش رخص الأندية المحترفة بالقاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة ورشة عمل وندوة بالقاهرة والذي سيناقش فيها عدة محاور على رأسها رخص الأندية المحترفة، واللوائح الجديدة التي تم اعتمادها بحضور مندوبي 54 اتحاداً ومسؤولين من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

ومن المقرر أن تناقش الندوات التي ستقام على مدار الأيام الثلاثة عددا من القضايا الهامة أبرزها المستحقات المتأخرة على الأندية والتدقيق الخارجي والتفتيش المفاجئ من قبل الجهات على الأندية.

كما تناقش الندوات الشروط الخاصة بالملاعب الاحترافية المعتمدة للأندية وكيفية تنفيذ كافة المتطلبات الخاصة بالترخيص، حيث ستكون هناك جولة عملية في ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) لكل المشاركين للوقوف على كافة التفاصيل بشكل مباشر.

ووفقاً لبيان الاتحاد الافريقي تختتم أعمال ورشة العمل بمباراة كرة قدم للمشاركين وعدد من الضيوف، وأوضح الكاف أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي سيشاركون بالإضافة الى ممثلي اتحاد اللاعبين المحترفين الأفارقة “فيفبرو أفريقا”.

ويشارك في المنافسة القارية أربعة أندية جزائرية وهي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة الأبطال، وشبيبة الساورة واتحاد العاصمة في كأس الكاف.

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