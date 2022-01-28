“الكاف” ينقل مباراة مصر والمغرب من ملعب الكارثة “المروعة”

أخبار الكان

عبدربه: لن نقبل بتراجع أداء الفراعنة أمام المغرب

أشاد حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر السابق، بالمستوى الفني الذي ظهر به الفراعنة في مواجهة كوت ديفوار، خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي حسمها منتخب مصر بركلات الترجيح (5-4). وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورت”: “منتخب مصر استعاد الروح والحماس أمام كوت ديفوار، وقدم أفضل أداء فني له منذ فترة طويلة”.

وأضاف “الجيل الحالي عليه أن يسعى للبحث عن التواجد في منصات التتويج، بعد أن كانت هناك حلقة مفقودة بين العناصر الحالية والجماهير المصرية”. وتابع عبد ربه “لدينا كوكبة من العناصر المميزة في صفوف منتخب مصر، ولن نقبل بأقل من هذا الأداء والمستوى الفني في المواجهات المقبلة”. وأردف “كلمة السر في أداء منتخب مصر تعود إلى تنظيم خط الوسط بشكل رائع من جانب كيروش، حيث وضع محمد النني وعمرو السولية في أماكنهم ونفس الأمر مع حمدي فتحي، وذلك منح الفراعنة قوة كبيرة في أداء الواجبات الدفاعية والهجومية والتحكم في اللقاء”. واختتم حسني عبد ربه “لا نريد من اللاعبين سوى اللعب بكل روح وحماس وثقة، بغض النظر عن النتيجة خلال المباريات المقبلة”.

خليلوزيتش يغير تكتيك الأسود بسبب نجم الفراعنة

قرر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب اعتماد بعض التغييرات في تشكيلة الأسود عندما يواجه نظيره المصري، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية “الكاميرون 2021”. وتأهل الفراعنة أمس بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح، بعد يوم واحد من بلوغ المغرب ربع النهائي على حساب مالاوي 2-1. وتأكد استنادا لمصادر خاصة أن خليلوزيتش سيغير لاعبين اثنين من التشكيل الأساسي الذي هزم مالاوي الثلاثاء الماضي في ثمن النهائي. ويخص تبديل مدرب المغرب وسط الميدان والهجوم، إذ يخطط المدرب البوسني لإعادة واحد من الثنائي طارق تسيودالي وعز الدين أوناحي اللذين ظهرا من قبل في دور المجموعات، وبعدها لازما دكة البدلاء. كما علم أن خليلوزيتش سيمنح اللاعب زكرياء أبوخلال مهاجم فريق ألكمار الهولندي دورا مهما أمام الفراعنة.

ليفربول يشيد بصلاح “الحاسم”

وجه ليفربول رسالة إلى نجمه محمد صلاح، الذي يشارك حاليًا رفقة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد إقصاء كوت ديفوار بركلات الترجيح، والتي شهدت تسجيل “مو” للركلة الحاسمة. وكتب حساب ليفربول الرسمي على “تويتر”: “صنع من أجل تلك اللحظات الحاسمة”، مع إرفاق صورة لصلاح بقميص الفراعنة ومكتوب من خلفها الملك المصري.

وسيواجه منتخب مصر في ربع النهائي أمام المغرب، وسجل صلاح هدفًا وحيدًا في البطولة حتى الآن، أتى في شباك غينيا بيساو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات. يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في ليفربول.

وكان أبوخلال الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة قد سجل أحد هدفي المغرب في دور المجموعات أمام منتخب جرز القمر.

ويتطلع خليلوزيتش من خلال تغييراته لفرض تكتيك مغاير غايته إرباك النجم المصري محمد صلاح وهجوم الفراعنة.

إعلان التشخيص النهائي لإصابتي الشناوي وفتحي

أعلن منتخب مصر، التشخيص الخاص بإصابتي الحارس محمد الشناوي، ولاعب الوسط حمدي فتحي، حيث تم استبدالهما في مباراة كوت ديفوار أمس بثمن نهائي كأس أمم أفريقيا. وفازت مصر بنتيجة 5 ـ4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. وأظهرت الأشعة التي خضع لها الشناوي إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا، فيما أظهرت الأشعة أن إصابة حمدي فتحي إجهاد في العضلة الضامة.

وغادرت بعثة المنتخب المصري مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها مباراة كوت ديفوار، متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب في الرابعة من عصر الأحد المقبل (الخامسة بتوقيت القاهرة) على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية. وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار إقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق ستاد أولمبي الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري. وأدى المنتخب المصري تدريبًا بدنيًا واستشفائيا اليوم فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني إقامته في مقر إقامة الفريق بدوالا، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.

إعلان التشخيص النهائي لإصابتي الشناوي وفتحي

أعلن منتخب مصر، التشخيص الخاص بإصابتي الحارس محمد الشناوي، ولاعب الوسط حمدي فتحي، حيث تم استبدالهما في مباراة كوت ديفوار أمس بثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأظهرت الأشعة التي خضع لها الشناوي إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب برنامجًا علاجيًا متكاملًا، فيما أظهرت الأشعة أن إصابة حمدي فتحي إجهاد في العضلة الضامة.

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار إقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق ستاد أولمبي الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري. وأدى المنتخب المصري تدريبًا بدنيًا واستشفائيا فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني إقامته في مقر إقامة الفريق بدوالا، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبًا بدنيًا.

حارس المغرب السابق: مواجهة مصر تتطلب تركيزا عاليا

قال خليل عزمي، حارس منتخب المغرب السابق، إن مباريات المغرب ومصر دائما تتميز بالقوة والندية، وذلك قبل مواجهة المنتخبين الشقيقين، الأحد المقبل في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأضاف خليل في مداخلة لبرنامج “الكان هذا المساء” في قناة الرياضية: “مباراة صعبة بكل المقاييس على المنتخبين، وتتطلب استعدادا خاصا، هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مجرى المباراة من حضور دفاعي جيد واستغلال الفرص”. وأكد خليل، أن أهم شيء يجب أن يكون حاضرا عند المنتخب المغربي، هو الاستعداد المعنوي، مضيفا “ما يميز هذا الجيل لمنتخب الأسود هو الحماس الذي يخوض به المباريات، وكذلك استعداده الذهني الجيد”.

وأوضح “يتأكد ذلك من خلال الأسلوب الذي يلعب به المنتخب المغربي في المباريات وقوة شخصيتة، على غرار ما شاهدناه في مباراتي الجابون ومالاوي، حيث عاد فيهما بعد أن كان متأخرا”. وأردف الحارس المغربي السابق، أنه متفائل بهذا الجيل، من أجل طرد النحس والفوز باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن المغرب منذ عام 1976. وأكمل: “لقد مرت مجموعة من النسخ، وكان منتخب المغرب يستحق فيها الفوز باللقب، على غرار جيل 2004 وكذلك جيل الثمانينيات، لكن ينقصنا شيئا للفوز به، رغم أننا كنا نمتلك أفضل اللاعبين”. وختم خليل “أصبح لزاما علينا أن نتوج باللقب الإفريقي الثاني لإسعاد الجمهور المغربي، لذلك أتمنى من المدرب وحيد خليلوزيتش أن ينجح مع لاعبيه في تحقيق هذا الهدف الذي انتظرناه طويلا”.

الاتحاد المالي يحتج على قرارات الفار أمام غينيا الاستوائية

نشر الاتحاد المالي لكرة القدم يوم الخميس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة احتجاج وجهها للجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ولجنة الحكام التابعة للكاف، وذلك على خلفية ما وصفه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب مالي من “تقنية الفار” في مباراة ثمن النهائي أمام منتخب غينيا الاستوائية، وجاء في رسالة الاحتجاج ما يلي: “نحن نقدم تهانينا للكاف على كل المجهودات التي قام بها طوال فترة الكان، لتفادي الاحتجاجات قبل وبعد المقابلات بتطبيق الفار منذ بداية المسابقة، لكن للأسف نحن نلاحظ بكل أسف أن الفار تجاهلت في عديد المناسبات وضعيات قد تؤثر على النتائج النهاية”.

وتابع: “ففي مباراة ثمن النهائي التي جمعت مالي وغينيا الاستوائية ليلة البارحة في ملعب ليمبي، تقنية الفار ألغت ركلة جزاء لمالي أعلن عنها حكم اللقاء وفي المقابل تجاهلت لمس الكرة باليد للاعب غينيا الاستوائية، وتجدون مقطع فيديو خاص بهذه اللقطة”. وختم: “منتخب مالي يقبل الهزيمة بروح رياضية ويهنئ غينيا الاستوائية بترشحها لربع النهائي ولكن نحتج رسميا على هذا القرار المشبوه”.

500 دولار إضافية تخمد غضب لاعبي منتخب مصر

كشف مصدر مسؤول في منتخب مصر، حقيقة رفض لاعبي الفراعنة الحصول على مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون حتى 6 فيفري المقبل

وقال المصدر في تصريحات خاصة: “اتحاد الكرة قرر صرف 500 دولار مكافأة تأهل لكل لاعب في منتخب مصر”. وتابع: “لكن لاعبي المنتخب رفضوا المكافأة وشعروا أن المبلغ لا يمثل التقدير الأنسب لما بذلوه من جهد وحققوه حتى الآن”. واضاف: “بناءً على ذلك قرر اتحاد الكرة مضاعفة المكافأة لتصبح ألف دولار لكل لاعب في منتخب مصر”. جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) في المباراة التي جمعت الفريقين، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات ربع نهائي أمم إفريقيا.

أحمد حسن: فوز مصر على كوت ديفوار جرس إنذار للمغرب

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر به الفراعنة أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفازت مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5 ـ 4، لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه المغرب غدا الأحد. وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: “لأول مرة نرى منتخب مصر بهذا المستوى الفني المميز منذ 3 سنوات”. وأضاف: “الروح عادت من جديد إلى منتخب مصر من خلال تقديم الأداء الرائع والالتزام التكتيكي، وذلك ما كان يفتقده المنتخب في الفترة الماضية”. وتابع: “البرتغالي كارلوس كيروش درس كوت ديفوار بشكل جيد، وظهر ذلك بشكل واضح خلال سير اللقاء، حيث تعامل مع نقاط القوة والضعف في المنافس بشكل رائع”. وكشف: “تفوق مصر على كوت ديفوار سيكون جرس إنذار لمنتخب المغرب في المواجهة المقبلة، وأثق في قدرة منتخب مصر على الفوز حال اللعب بنفس الحماس”.

واختتم: “منتخب مصر تمكن من الرد على الانتقادات التي أطلقها بعض المتربصين بالمنتخب، وأنتظر معرفة تعليقهم على تأهل المنتخب بعد السخرية من اللاعبين بشكل غير مقبول في الفترة الماضية”.

بعد الانتقادات.. دقيش يهاتف الجريء في الكاميرون

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساءأن وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، تواصل هاتفيا مع رئيس الاتحاد، الدكتور وديع الجريء، المتواجد في مدينة جاروا الكاميرونية مع بعثة منتخب تونس. كما تحدث الوزير مع المدرب المساعد لنسور قرطاج، جلال القادري، وقائد المنتخب، يوسف المساكني. وتقدم الوزير بتهانيه للبعثة التونسية، معربا عن سعادته بما حققه الفريق حتى الآن في كأس أمم إفريقيا، وخاصة في المقابلة الأخيرة أمام نيجيريا، راجيا من المجموعة مواصلة البطولة بنفس الروح والعزيمة.

وكانت انتقادات عديدة قد طالت وزير الرياضة مؤخرا، بسبب عدم تهنئته لنسور قرطاج بعد تأهلهم لربع النهائي، إثر الفوز على نيجيريا (1-0).

وأرجع بعض المتابعين ذلك، إلى العلاقة المتوترة بين الوزير ورئيس الاتحاد.

ويستعد منتخب تونس حاليا لمواجهة بوركينا فاسو، في ربع نهائي الكان، السبت المقبل.

برنامج الدور ربع النهائي من كأس افريقيا

اليوم السبت

غامبيا – الكاميرون 17.00 سا

بوركينا فاسو – تونس 20.00 سا

الأحد

مصر – المغرب 17.00 سا

السينغال – غينيا الإستوائية 20.00 سا

أبوبكر.. حامل آمال الكاميرون في أمم أفريقيا

يواجه قائد منتخب الكاميرون فينسنت أبوبكر ضغوطًا هائلة من بلاده لرفع كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا، لكنه أظهر أنّ “أكتافه عريضة” وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام غامبيا في الدور ربع النهائي.

نجح المهاجم الكاميروني بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه صامويل إيتو لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في دور المجموعات بتاريخ كأس أمم إفريقيا (5)، علمًا بأنّ أبو بكر تمكن من تسجيل هدفه السادس في البطولة بمواجهة جزر القمر في دور الـ16 ليصبح اللاعب الوحيد في القرن الـ 21 يسجّل أكثر من خمسة أهداف في نسخة واحدة.يشيد المدرب الفرنسي كلود لوروا، بطل إفريقيا مع “الأسود غير المروضة” عام 1988 بأداء أبوبكر قائلًا لوكالة فرانس برس “لقد كان مبهرًا عندما سجّل بدم بارد من ركلتي جزاء”.

سجّل أبوبكر أول أهدافه في البطولة القارية بمواجهة بوركينا فاسو (2-1) في المباراة الافتتاحية. وتابع المدرب التاريخي لمنتخب الكاميرون الذي خاض 10 نسخ من كأس إفريقيا “قائدي المفضّل كان إميل مبوه. القائد، إنه دور مهم للغاية في كل المنتخبات الإفريقية، الاستمرارية، وهو الشخص الذي يسلّم الشعلة”.

اللافت في تاريخ المنتخب الكاميروني أن لاعبًا كبيرًا كروجيه ميلا لم يحمل شارة القائد أبدًا، لكنّ لوروا يفسّر الأمر “إنه فنان، يجب أن يُحكى عنه لفنه”. ويوافق أسطورة كرة القدم الكاميرونية على اختيار أبو بكر لقيادة الجيل الحالي ويتحدث لوكالة فرانس برس “إنّه الأكبر في الفريق، يجب أن يأخذ شارة القيادة، لديه رغبة أكبر في القيام بعمل جيد، لأن الأقدمية في الفريق غالبًا ما تكون لها الأسبقية”. مرّ على منتخب الكاميرون قادة كثر كـ “الدكتور أبيغا”، إيمانويل كوندي، ستيفن تاتاو، ريغوبير سونغ وباتريك مبوما.

ويقول مدرب الكاميرون البرتغالي توني كونسيساو “يملك أبو بكر خبرة كبيرة في هذه المسابقة. قبل كل شيء، صنع التاريخ من خلال التوقيع على هدف الفوز بتسديدة رائعة في نهاية نهائي 2017 ضد مصر، محرزًا اللقب الخامس للكاميرون في تاريخ كأس إفريقيا”.

ويواصل كونسيساو اسهابه بالإشادة بمهاجم النصر السعودي “يحظى باحترام زملائه، فهو يمثل المدرب بشكل جيد للغاية، إنه قائد ولاعب رائع جدًا على الملعب وخارجه أيضًا”. وأضاف “بعد ذلك يتحدث فينسنت نفس لغتي، هذا عامل مهم”

ساديو مانى يستعد لمواجهة غينيا الإستوائية بتدريب منفرد

خاض النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول تدريبات في صالة الألعاب البدنية بعد الاطمئنان عليه عقب الإصابة التي لحقت به خلال التحامه مع جوزيمار فوسينيا حارس منتخب كاب فيردي، التي انتهت بفوز أسود التيرانجا بثنائية نظيفة. وأبرز الحساب الرسمي لمنتخب السنغال تدريبات ساديو ماني في صالة الجيمانزيوم بعدما غاب عن المران الجماعي للفريق قبل مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريفية أمام غينيا الإستوائية. وتم نقل ساديو ماني وحارس كاب فيردي إلى المستشفى بعد فقد الوعي والإدارك بعد خروجهما من الملعب كإجراء احترازي للاطمئنان عليهما.

ونشر ساديو ماني عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” صورته في المستشفى، وكتب مازحًا: “السنغال ضد الرأس الأخضر على أرضية المستشفى، الحمد لله، كل شيء على ما يرام، شكرًا لكم على الرسائل”. واستبدل مانى فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء، نظرا لعدم قدرته على استكمال اللقاء، متأثرا بالتدخل القوى من حارس كاب فيردى. وتعرض حارس كاب فيردى جوزيمار فوسينيا للطرد فى الدقيقة 57، بعد تدخله القوى على ساديو مانى، ليكمل كاب فيردى اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد أحد لاعبي وسط الفريق. وينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مالى وغينيا الاستوائية فى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الفيفا يشيد بالنجم محمد صلاح

أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بالنجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، بعد قيادته منتخب الفراعنة للتأهل لدور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليا فى الكاميرون، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، مشيرين إلى أنه بتسجيل ركلة الترجيح الأخيرة أبقت على أحلام مصر فى الفوز بالبطولة.

وقال الفيفا، عبر حسابه على تويتر: “تمكن محمد صلاح، من تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة أمام كوت ديفوار، ليبقى على أحلام منتخب مصر قائمة فى كأس أفريقيا”، مضيرا إلى أن مصر فازت فى آخر 5 ركلات ترجيح فى كأس أفريقيا وآخر مرة فشلت في التأهل كانت عام 1984.

من ناحية أخرى، أدى لاعبو منتخب مصر تدريبات استشفائية صباح الخميس، داخل حمام السباحة بمقر الاقامة بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل التوجه الى مدينة ياوندى لبدء الاستعداد لمباراة المغرب فى ربع نهائى أمم افريقيا.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها أمس مباراة دور ال16 فى بطولة الأمم الأفريقية متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا للقاء المغرب فى الرابعة من عصر الأحد المقبل (الخامسة بتوقيت القاهرة) على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية. وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار اقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد فى اليوم نفسه بعد غلق إستاد أولمبيك الذى شهد حادثة التدافع الجماهيري.

كورونا يُهدد منتخب تونس

تلقّى المنتخب التونسي صدمة جديدة بسبب فيروس كورونا، قبل مواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الجارية حالياً في الكاميرون، التي تقام على استاد “غاروا”.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، أنّ نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب غيلان الشعلالي، كانت موجبة، رغم أنّه عاد إلى التدريبات، بعدما جاءت تحاليله سلبية وغادر الحجر الصحي في مدينة دُوالا. ويخشى المنتخب التونسي أن يكون غيلان قد سبّب بذلك العدوى لزملائه، كما أنّ الجهاز الفني يعتمد عليه لتعويض عيسى العيدوني، الذي يواجه هو الآخر تهديد الغياب عن لقاء بوركينا فاسو بسبب إصابته بكورونا، وسيخضع الشعلالي لاختبار جديد في الساعات القادمة للتأكد من حالته الصحية.

وتحوم الشكوك كذلك حول وضعية بعض اللاعبين، وأبرزهم عيسى العيدوني ومنتصر الطالبي، إذ من غير المستبعد أن يغيب هذا الثنائي عن مواجهة ربع النهائي، بسبب الخلل الذي حدث في نتائج التحاليل التي يخضع إليها المنتخب التونسي بشكل يومي، وتتوزع بين المسحات السريعة والأخرى الرسمية، التي يسهر على إجرائها الاتحاد الأفريقي. ومن جهته، أعلن طبيب “نسور قرطاج”، سهيل الشملي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، شفاءه من الفيروس، وكذلك اللاعب محمد أمين بن حميدة، فيما يواصل المدير الفني منذر الكبيّر الإقامة في الحجر الصحي وهو لم يشف إلى حد الآن من الوباء.

تحركات رسمية في الكاميرون لتأمين الوصول إلى ملعب أوليمبي

قال المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية لوسائل الإعلام الرسمية إن السلطات المحلية تريد “تحسين” سبل الوصول إلى ملعب “أوليمبي” في العاصمة ياوندي بعد التدافع المميت الذي أسفر الاثنين عن مقتل 8 أشخاص في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ولقي 8 أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 في تدافع أمام ملعب “أوليمبي” قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، مما دفع الاتحاد القاري الى مطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة ونقل مباراة مقررة في ربع النهائي يوم الأحد الى ملعب آخر في العاصمة. وأفاد وزير الاتصالات الكاميروني رينيه إيمانويل سادي شبكة “سي آر تي” وصحيفة “كاميرون تريبيون” المملوكة من الدولة “سنحاول معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام طرق أخرى تخدم (ملعب) أوليمبي حتى لا يستخدم الجميع الطريق نفسه”.

وأضاف “طلب منا رئيس الوزراء التفكير في الأمر، وسيعمل الوفد العام للأمن القومي (الشرطة) على القيام بذلك حتى يتم تحسين الوصول إلى الاستاد”. وقال السادي إن حركة المرور حول ملعب أوليمبي كانت “مرعبة” وأن الحكومة تريد “تحسين” النظام المروري المعتمد حاليا.

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي خلال مؤتمر صحفي إنه “لا يمكن تفسير” لماذا كانت بوابة الدخول مغلقة، مما أدى إلى التدافع. وأضاف “لو كانت تلك البوابة مفتوحة لما واجهتنا هذه المشكلة، وهذه الخسائر في الأرواح. من أغلق تلك البوابة؟ ومن المسؤول عنها؟”. وعلى خلفية ما حصل، تم نقل مباراة في الدور ربع النهائي التي كان منالمقرر إقامتها على ملعب “أوليمبي” إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة أيضًا. وطالب موتسيبي بتقديم الاستنتاجات الأولى للتحقيق إلى الاتحاد القاري الجمعة على أبعد تقدير.

“الكاف” ينقل مباراة مصر والمغرب من ملعب الكارثة “المروعة”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” رسميا تغيير ملاعب عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون وطلب “الكاف” في قراره تغيير مقر المباريات التي كانت مقررة على ملعب “أولمبي”، ونقلها إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي الكاميرونية.

وجاء القرار على خلفية وفاة 8 مشجعين من الكاميرون أثناء تدافع الجمهور أمام إحدى بوابات ملعب أولمبي لحضور مباراة “الأسود غير المروضة” ضد جزر القمر في دور الـ16 من البطولة القارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه “لن تقام أي مباراة على أولمبي إلا بعد أن يتلقى الكاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق في حادثة “التدافع”، من أجل توضيح الظروف التي أدت إلى الواقعة، إلى جانب طلب التأكيدات والضمانات بعدم وقوع حادثة مماثلة في إستاد أولمبي خلال البطولة”.

وأعلنت اللجنة المنظمة نقل 3 مباريات من ملعب أولمبي إلى ملعب “أحمدو أهيدجو”، هي: مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب المقررة الأحد المقبل. مباراة ربع النهائي بين السنغال وغينيا الاستوائية المحدد موعدها غدا الأحد.

مباراة نصف النهائي المحدد موعدها يوم 2 فيفري المقبل بين الفائز من مواجهة (بوركينا فاسو- تونس) ضد الفائز من لقاء (السنغال – غينيا الاستوائية).

منتخب غامبيا يعلن سلبية مسحة جميع اللاعبين

أعلن الاتحاد الغامبى لكرة القدم، سلبية مسحة لاعبى المنتخب من الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون في إطار ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد غامبيا على موقع “تويتر”: “يسر اتحاد غامبيا لكرة القدم أن يعلن أن فريق غامبيا أجرى اختبارات Covid19 الأولية فى فندق Best Western Plus التابع للفريق فى دوالا، تم اختبار جميع اللاعبين والطاقم البالغ عددهم 27 سلبيًا، وبالتالى سيكون الجميع متاحًا للمباراة الأكبر “. وتأهل منتخب الكاميرون الى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً عقب فوزه الصعب على حساب جزر القمر الشقيق بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت الإثنين على ملعب “باول بيا” ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة الكان في نسختها الثالثة والثلاثين.

بينما واصل منتخب غامبيا صناعة التاريخ بتحقيق الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب كويكونج بمدينة “بافوسام”، فى إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الأراضى الكاميرونية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكاميرون ضد غامبيا اليوم السبت في تمام السابعة مساء على ملعب “أحمد أهيدجو” ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.