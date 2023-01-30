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رياضة

“الكاف” ينهي الجدل حول مصير قندوسي في الشان

عمر سلامي
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“الكاف” ينهي الجدل حول مصير قندوسي في الشان
ح.م
أحمد قندوسي

أنهت لجنة المسابقات في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل، حول مشاركة قندوسي، من عدمها في باقي مباريانت الشان، بعد انتقاله إلى الأهلي المصري.

وأكدت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة للشان، أن لجنة المسابقات في “الكاف”، قالت في مراسلة رسمية لها: ” بأن كل لاعب تم قيده في فريق محلي ببلاده قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022 يكون مؤهلا للمشاركة في الشان”.

وأضافت لجنة المسابقات في مراسلتها: “ويبقى كذلك حتى في حال انتقاله إلى فريق غير محلي خلال فترة البطولة وحتى نهايتها”.

وأشارت الكاف في ذات المراسلة بأن الوقوف ضد انتقال اللاعبين المحليين الأفارقة يتعارض بشكل مباشر مع الهدف الأساسي الذي أطلقت لأجله هذه المنافسة، وهو ترقية مستوى اللاعب المحلي في القارة.

ووفق مراسلة “الكاف”، فإن اللاعب قندوسي بعد توقيعه في الأهلي المصري، سيشارك بصفة عادية في مباراة نصف النهائي، التي تجمع بين الجزائر والنيجر، ثم المباراة النهائية في حال التأهل.

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