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رياضة

“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

س.ح
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“الكاف” يواسي محرز بعد الهزيمة أمام الملكي.. ترك بصمته

عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواساته لقائد كتيبة الخضر رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بعد إنهزام رفقائه أمام فريق ريال مدريد.

وأشاد “الكاف” عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بدور رياض محرز وتألقه قائلا: “رياض محرز دائما ما يترك بصمته في كل مكان”.

ويذكر أن محارب الصحراء يمر بفترة عصيبة في مسيرته الكروية، رغم تألقه بلغة الأرقام، إلا أن تسجيله لهدف عالمي على أرضية ملعب “برنابيو” بالقلعة الملكية لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من مغادرة دوري أبطال أوروبا وهو الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

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