“الكاف” يُعلن عن قائمة الخبراء لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

في غياب الجزائريين:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، رسميًا، عن قائمة الخبراء الذين سيُشكّلون مجموعة الدراسات الفنية لتحليل بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024، التي تُنظم في كل من كينياوتنزانيا وأوغندا.

سيلعب هذا الفريق المختار بعناية من الخبراء التقنيين، دورًا محوريًا، في تقييم الاتجاهات التكتيكية، المواهب الصاعدة، وتطور أساليب التدريب، طيلة البطولة الممتدة على مدار شهر. ويتكوّن الفريق من مدربين محترمين، لاعبين دوليين سابقين، ومكوّنين تقنيين يمتلكون سجلًا حافلًا في كرة القدم الإفريقية والدولية.

نجد من بين أبرز الأسماء في هذه المجموعة، باب بونا تياو، من السنغال، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب النسخة الماضية من بطولة “شان”، التي أُقيمت في الجزائر، بعد الفوز على أصحاب الأرض بركلات الترجيح في النهائي، ليُتوَّج لاحقًا بجائزة أفضل مدرب في البطولة.

وفي غياب تام للتقنيين الجزائريين،يضم الفريق أيضًا نخبة من الأسماء المرموقة في القارة على غرار مارك فيش، بطل كأس أمم إفريقيا 1996 مع جنوب إفريقيا، ومدافع سابق في لاتسيو وبولتون،وجواو كلاوديو دي ألميدا “ميلر” غوميز، مدرب أنغولي خبير، قاد منتخبات الفئات السنية والمنتخب الأول وكامل القلسي، الدولي التونسي السابق ومدرب منتخب تحت 20 سنة،إضافة إلىوالتر ستينبوك، المدير الفني السابق لاتحاد جنوب إفريقيا، ومحمد ماغاسوبا، المدرب السابق لكل من مالي والكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة مدربين وخبراء من إثيوبيا، تنزانيا، كينيا وزنجبار، تم اختيارهم جميعًا لقدرتهم على فهم وتحليل التطورات التقنية في كرة القدم الإفريقية.

وستعمل مجموعة الدراسات الفنية على إعداد تقارير تحليلية معمقة حول الاتجاهات التكتيكية، أداء اللاعبين، وأساليب التدريب المُعتمدة في البطولة. وسيتم نشر هذه التحليلات على موقع الكاف الرسمي بهدف ترسيخ إرث البطولة بعد صافرة النهاية. سيُقدم فريق مجموعة الدراسات الفنية بدعم من الإحصائيات المتقدمة وتحليل الفيديو، تقارير فنية في وقتها المناسب، تُفيد الإعلام والمتخصصين والهيئات الفنية في مختلف أنحاء القارة، مما يُساهم في تعميق الفهم الحديث للعبة في إفريقيا.