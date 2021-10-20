الكاليتوس: حي 200 مسكن من مركز عبور إلى “عشوئيات” الموت

السكان على صفيح ساخن ويطالبون السلطات بالترحيل عاجلا

تحول حي 200 مسكن بأولاد الحاج ببلدية الكاليتوس، من مركز عبور إلى “عشوئيات” تنتشر فيها جميع الآفات الاجتماعية والأوبئة التي جعلت من السكان يعيشون الجحيم والمعاناة يوميا .

ويعيش سكان حي 200 مسكن أولاد الحاج ببلدية الكاليتوس، حالة كارثية منذ 40 سنة بعد ترحيلهم من بلدية المدنية سنة 1982 إلى سكنات جاهزة بالبلدية كمنطقة عبور لمدة أقصاها 5 سنوات، لكن وللأسف، السلطات تناستهم وجعلت من يومياتهم جحيما يعاش يوميا بسبب انتشار الأوبئة من جهة وتنامي الجريمة والآفات الاجتماعية من جهة أخرى

وقال عدد من السكان في حديثهم للشروق أنهم يعانون من أزمة ضيق خانق في أكواخ بالية لا تصلح للعيش الآدمي ، وأكد السكان أن هذه الظروف المزرية عاينتها العديد من لجان البيئية والصحية التي حلت بالحي عدة مرات.

وذلك بغض النظر عن مخاطر مادة الأميونت المميتة المحرمة دوليا المتواجدة بكثرة في جدران وأسقف وأرضيات هذه الأكواخ، وخطر الحرائق والحيوانات الخطيرة وغيرها.

يذكر أن الحي يشهد حالة غليان كبيرة من طرف السكان من أجل تمكينهم من حقهم في السكن، وأن مختلف الآفات والمشاكل العائلية تأخد منعرجا خطيرا نظرا للنمو الديمغرافي الرهيب داخل هذه الشاليهات، حيث أن أروقة المحاكم تعج بقضايا هذه العائلات، سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الجيران.