الكامروني مبوما يرشح الجزائر للتتويج بكأس إفريقيا 2022

رشّح النجم الكامروني السابق باتريك مبوما المنتخب الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكامرون مطلع العام المقبل.

وقال مبومبا في تصريح له لـصحيفة ” أفريك نيوز”، حول المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس إفريقيا 2022 :”المرشّح الأول لنيل الكأس الإفريقية هو منتخب الجزائر، وبعده يأتي منتخب السنغال”.

وتابع المهاجم الكامروني السابق: ” منتخبا الجزائر والسنغال الأحسن والأقوى حاليا.. ومنتخب الجزائر حقق سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة وهذا ما يدل على قوته”.

وأضاف مبوما : ” منتخب السنغال بدوره يملك فرديات كبيرة، وأعتقد أن مدربه أليو سيسي، قادر على خلق مجموعة قوية”.

ورشح العديد من نجوم الكرة في إفريقيا كل من الجزائر والسنغال للذهاب بعيدا في كأس أمام إفريقيا المقبل، بالنظر لحفاظ المنتخبين على المستوى الذي ظهرا به في كأس أمم إفريقيا 2019، والنتائج الجيدة المحرزة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.