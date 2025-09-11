الكاميرات توثق لحظة سقوط وزيرة سويدية مغشيا عليها

وثقت الكاميرات لحظة سقوط وزيرة الصحة السويدية المعيّنة حديثا فجأة على الأرض أثناء مؤتمر صحفي، وارتطامها بالأرض وفقدانها الوعي بسبب مشكلة صحية.

وانضمت “إليزابيث لان” إلى رئيس الوزراء أولف كريسترسون ومسؤولين آخرين في المؤتمر في نفس يوم تعيينها في منصبها الجديد بعد الاستقالة المفاجئة لسلفها.

وأظهر المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لان وهي تقف إلى جانب المسؤولين قبل أن تتعثر فجأة فوق منبر شفاف وتسقط على الأرض، ويصطدم رأسها بالأرض.

في تلك اللحظة، اندفعت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش، إلى جانبها، وقامت بقلبها على وجهها، وسارع سياسيون وصحفيون آخرون إلى تقديم المساعدة، وأحاطوا بالوزيرة التي بدت فاقدة للوعي على الأرض.

غادرت لان المؤتمر الصحفي، لكنها عادت بعد فترة وجيزة، موضحةً أن مستوى السكر في دمها انخفض، وقالت: “لم يكن هذا يوم ثلاثاء عاديًا، وهذا ما يحدث عادة عند انخفاض مستوى السكر في الدم”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد أصيبت بأي إصابات جراء ارتطام رأسها بحافة المنصة أثناء سقوطها، وفق موقع nypost.