الكاميرونيون متشائمون قبل مواجهة “الخضر”

يحملون إيتو مسؤولية الإخفاق "المتوقع"

أجمعت عديد الصحف الكاميرونية الصادرة، الأحد، في العاصمة “ياوندي” على استحالة عودة منتخب بلادها بتأشيرة كأس العالم من الجزائر، عقب الخسارة في لقاء الذهاب أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رد، الجمعة، على ملعب “جابوما” في مدينة “دوالا”، معتبرة أن قضية تأشيرة المونديال فصلت لصالح “الخضر” في لقاء الذهاب.

ولم تختلف “أكتي كاميرون” وكذا “كامير.بي” وغيرها من العناوين الأخرى في توقعاتها بنتيجة لقاء الإياب الذي سيجري هذا الثلاثاء على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، مستبعدة تحقيق أشبال ريغوبير سونغ نتيجة تسمح لهم بالتأهل إلى العرس الكروي العالمي القادم في قطر، حيث أكدت “أكتي كاميرون” أن ما يحدث داخل بيت المنتخب انعكس سلبيا على نتائج المنتخب الأول، سواء في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بسبب الصراعات الداخلية، قبل أن تطفو على السطح قضية إقالة البرتغالي أنطونيو كونسيساو عن رأس العارضة الفنية للمنتخب الكاميروني بداية الشهر الحالي وتعويضه بالدولي السابق سونغ.

“الأسود غير المروضة” يحلون بالجزائر قبل 48 ساعة من موقعة “تشاكر”

وفي سياق آخر، خاض المنتخب الكاميروني قد خاض حصة تدريبية واحدة صبيحة، الأحد، على ملعب “جابوما”، وضع من خلالها المدرب ريغوبير سونغ بعض التفاصيل الخاصة بموعد الثلاثاء أمام “الخضر” على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، حيث ينوي الدولي السابق شحن لاعبيه بهدف قلب الطاولة على زملاء محرز لإفتكاك تأشيرة مونديال قطر، مثلما أشارت إليه عديد الصحف، علما أن وفد منتخب الكاميرون كان قد حل بالجزائر الأحد في حدود الساعة السادسة مساء، وسيخوض حصة تدريبية واحدة اليوم على ملعب “مصطفى تشاكر” في نفس توقيت المباراة.

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، قد حضر آخر حصة تدريبية التي خاضها “الأسود” في “دوالا” أين حرص على الرفع من معنويات اللاعبين بهدف تجاوز “النكسة” التي أصابت غالبية العناصر عقب التعثر في لقاء الذهاب أمام المنتخب الوطني، في وقت أعابت مختلف الصحف الكاميرونية تواجد إيتو في كل الحصص التدريبية، معتبرة أنه شوش بشكل أو بآخر على تحضيرات منتخب بلاده في التحضيرات لموعد المنتخب الجزائري، من خلال إعاقة سونغ ومعاونيه على التحضير للقاء منذ تعيين سونغ مدربا.