الكاميرونيون يشككون في جاهزية ملعب مصطفى تشاكر

بسبب شكوى بلماضي وزملاء محرز من "كابوس جابوما"

شكك موقع “كام فوت” الكاميروني في جاهزية ملعب مصطفى تشاكر لاحتضان لقاء “الخضر” ومنتخب “الأسود غير المروضة” في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، عندما أشار إلى وجود عملية غش في تهيئة الملعب التاريخي والمحبوب لدى الجزائريين، تحسبا للقاء العودة المقرر يوم 29 مارس المقبل.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكاميروني، يومي 25 و29 مارس، ذهابا وإيابا، في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، وتجرى مباراة الذهاب على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، في حين أن مباراة العودة ستلعب على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ونشر موقع “سي فوت” الكاميروني تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقا على صورة حديثة لملعب مصطفى تشاكر، تظهر جاهزيته لاحتضان لقاء العودة أمام الكاميرون، جاء فيها: “هذا هو ملعب مصطفى تشاكر الذي سيحتضن لقاء العودة بين الجزائري والكاميرون يوم 29 مارس”، وتابع الموقع الكاميروني بسخرية بالغة: “رائع..عملية طلاء العشب كانت موفقة”، في تشكيك واضح من الكاميرونيين بخصوص حقيقة الصورة وجاهزية الملعب للمواجهة، بعد أن كان الناخب الوطني، جمال بلماضي، اشتكى من أرضية هذا الملعب في الفترة الماضية، وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت عملية ترميم وتهيئة واسعة للملعب التاريخي لـ”محاربي الصحراء” حتى يكون في أفضل جاهزية ممكنة لفاصلة المونديال، وهو الأمر الذي أكده الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له قبل أيام، كشف فيه عن تحسن وضعية أرضية الملعب، ونشر صورا تؤكد نجاح عملية التهيئة.

ويعود تشكيك الكاميرونيين في جاهزية ملعب مصطفى تشاكر، إلى وضعيته السيئة خلال مباريات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 في الفترة الماضية، فضلا عن رغبتهم في الرد على شكوى جمال بلماضي وزملاء رياض محرز من أرضية ملعب جابوما، الذي سيحتضن لقاء الذهاب، بعد أن لعبوا فيها خلال كأس أمم إفريقيا الماضية، وأصبحت بمثابة الهاجس الذي رافقهم طوال مبارياتهم وطال ذلك حتى الجماهير الجزائرية، التي تفننت في التعليق على الوضعية الكارثية لملعب جابوما، الذي خضع بدوره لعملية تهيئة قيل إنها أزالت كل التحفظات السابقة بخصوص نوعية أرضيته.

يجدر الذكر، أن ملعب مصطفى تشاكر يعد تميمة حظ المنتخب الوطني، الذي لم يخسر عليه أي مباراة منذ عام 2002، بعد أن خاض هناك 42 مباراة، سجل خلالها 36 فوزاً و6 تعادلات، ونجح خط هجوم “الخضر” في الوصول إلى مرمى منافسيه بذات الملعب في 116 مناسبة، في حين تلقت شباكهم 20 هدفاً فقط، كما تأهلوا إلى كأس العالم في مناسبتين (2010 و2014) من هذا الملعب.