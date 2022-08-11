الكاميروني إيتو يتصالح مع مسؤولي الكرة الجزائرية

يبدو أن العلاقات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره الكاميروني، قد عادت إلى حالتها الطبيعية.

وكانت العلاقات بين الهيئتَين قد تكهربت في أواخر مارس الماضي، بعد اختتام الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

والتقى جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِنظيره الكاميروني صامويل إيتو، على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”، في طبعتها الـ 44 بِتنزانيا، الأربعاء.

كما التقى صامويل إيتو بِأسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، خلال المُلتقى المُشار إليه.

وإذا كان جهيد زفيزف وصامويل إيتو قد حضرا أشغال الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”، بِاعتبارهما يُمثّلان أعلى هيئة كروية في بلدَيهما. فإن رابح ماجر سافر إلى تنزانيا بِناء دعوة استلمها من الاتحاد الإفريقي للعبة، رفقة عديد أساطير ونجوم كرة القدم عبر العالم، فضلا عن رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو.