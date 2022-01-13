الكاميرون أوّل المنتخبات المتأهّلة

باتت الكاميرون مساء الخميس، أوّل منتخب يحجز لِنفسه مقعدا في الدور ثمن النهائي، لِمنافسة كأس أمم إفريقيا 2022.

جاء ذلك بعد فوز منتخب الكاميرون بِنتيجة ثقيلة (4-1) على فريق إثيوبيا، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

واحتضنت العاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديموقراطية. فيما أسندت “الكاف” إلى الجزائري مهدي عبيد شارف مهمّة حكم رابع.

وبادرت إثيوبيا إلى التسجيل في الدقيقة الرابعة، بِواسطة المهاجم داوا هوتيسا. بينما سجّل رباعية “الأسود الجموحة” كلّ من: لاعبَي الخطّ الأمامي كارل توكو إيكامبي في الدقيقتَين الـ 8 والـ 67. وفانسون أبو بكر في الدقيقتَين الـ 53 والـ 55.

وعزّز القائد فانسون أبو بكر صدارته للائحة هدّافي “الكان”، بِرصيد 4 أهداف.

وتابع المهاجم مجيب قاسم مواجهة الكاميرون، من دكّة بدلاء منتخبه الإثيوبي. وهو لاعب يرتدي زيّ نادي شبيبة القبائل.

وحصدت الكاميرون ثاني انتصار لها، بعد فوز مباراة الافتتاح أمام بوركينا فاسو.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تلعب جزر الرأس الأخضر مع بوركينا فاسو سهرة الخميس.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا على النّحو التالي:

1- الكاميرون 6ن

2- جزر الرأس الأخضر 3ن (ناقص مباراة)

3- بوركينا فاسو 0ن (ناقص مباراة)

4- إثيوبيا 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها بِتاريخ الإثنين المقبل، تُواجه الكاميرون منتخب جزر الرأس الأخضر. وتلعب إثيوبيا أمام فريق بوركينا فاسو.

وقبل الجولة الختامية، عبر منتخب الكاميرون إلى الدور ثمن النهائي. عِلما أن التأهّل يكون من نصيب رائد ووصيف كلّ فوج، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما، في امتياز مُخصّص لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.