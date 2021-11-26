رئيس "الكاف" ينهي الجدل:

أنهى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الجدل بخصوص إقامة كأس إفريقيا المقبلة في موعدها الرسمي بالكاميرون أو نقلها إلى بلد أو حتى تأجيلها لموعد آخر، بسبب عدم جاهزية الكاميرون لهذا الموعد.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من “الكان” في الفترة ما بين 9 جانفي و6 فيفري المقبلين، بحضور 24 منتخبا لثاني مرة من بينهم المنتخب الوطني الجزائري صاحب لقب الدورة الماضية المقامة بمصر في 2019.

وأكد موتسيبي في تصريحات له على هامش أشغال الجمعية العامة لـ”الكاف” بالقاهرة، أن “الكاميرون بلد كبير وقادر على تنظيم واستضافه البطولة مشددا على أنه قام بنفسه بزيارة الكاميرون لمتابعه الملاعب والاستعدادات والأمور كانت تسير على ما يرام”، وأضاف: “ثقتي كبيرة في قدرة الكاميرون على تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق”. وتابع: “رأيت التزاما وشغفا في زيارتي للكاميرون، البلد جاهزة لاستضافة الكان بنسبة 95% ونرغب في أن تكون البلد في أفضل صورة، أنا على ثقة بأننا سنقدم بطولة رائعة”.

دوري السوبر في غاية الأهمية ونحن في حاجة إلى موارد مالية

وجاءت هذه التصريحات عقب الجدل الذي وقع مؤخرا بعد تسريب رسالة الكترونية، تناقلتها مختلف وسائل الاعلام المحلية والعالمية، وجهها الكونغولي فيرون أومبا الأمين العام لـ”الكاف” إلى اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا، مكونة من 4 أوراق، وتتضمن عدة تساؤلات مباشرة وتحذيرات، يتصدرها عدم جاهزية ملعب “أولمبي” المقرر أن يستضيف مباراة الافتتاح يوم 9 جانفي القادم، والذي لا يزال يحتضن مباريات وحصص تدريبية، فضلا عن عدم جاهزية ملاعب أخرى مرشحة لاحتضان لقاءات “الكان”، بالإضافة للوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا، وخاصة في مدينتي ياوندي ودوالا، مشددا على ضرورة سرعة الرد على كافة التساؤلات الخاصة بما ورد الكاميرون أن تجيب على كل هذه التساؤلات قبل 30 نوفمبر الجاري.

وفي ظل الجدل الذي أحدثته هذه الرسالة، خاصة بعد تداولها عبر وسائل الإعلام، وسط أنباء بنقل البطولة على جنوب إفريقيا مجددا أو بلد آخر حتى تأجيلها مرة أخرى، سارع الكاميرونيين إلى الرد على ذلك وتفنيد كل الأخبار الواردة، حيث أكد وزير الشباب الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي، ردا على مراسلة “الكاف”، أن وتيرة الأعمال تسير بطريقة صحيحة لتعلن بعدها الجامعة الكاميرونية لكرة القدم عن موقفها وتضمن رد الجانب الكاميروني أن البلاد جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا ولا تواجه أي عقبات أو مشاكل وأنها ملتزمة بالانتهاء من التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة في المواعيد المحددة وتحديدا في الملعب الأولمبي الذي يستضيف افتتاح “الكان”. وطالب الاتحاد الكاميروني في خطابه أن يرسل الاتحاد الإفريقي لجنة تفتيش إلى الكاميرون من أجل تفقد مستجدات أعمال التحضير للبطولة القارية على كافة الأصعدة كما تضمن الخطاب تأكيدات بإتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إلى ذلك بخصوص دوري “السوبر” الإفريقي، وضع موتسيبي النقاط على الحروف قائلا في هذا السياق: “اليوم في غاية الأهمية، نريد أن نصل بالكرة الإفريقية للمستوى العالمي”، وأضاف: “دوري السوبر الإفريقي سيكون له رعاة، هدفنا الآن هو تحسين الوضع، دوري السوبر هام للغاية من الناحية المالية، كرة القدم الإفريقية في حاجة للموارد، لي الشرف أن أعمل مع 54 دولة إفريقية”. وختم: “أرغب من وزراء الرياضة في قارة إفريقيا أن يطلبوا من أصحاب الأعمال الخاصة أن يتحدوا معنا، نحن بحاجة للموارد”.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لـ”الكاف” التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة، عرفت حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني انفانتينو، وأيضا المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي أرسن فينغر، فضلا عن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” شرف الدين عمارة.