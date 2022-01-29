الكاميرون تبلغ المربّع الذهبي

اقتطع منتخب الكاميرون مساء السبت تأشيرة خوض الدور نصف النهائي، من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا 2022.

وفازت الكاميرون بِثنائية نظيفة على المنافس منتخب غامبيا، بِرسم ربع نهائي “كان” 2022.

واحتضنت مدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة باسيفيك نهابيهاوينيمانا من البورندي.

وسجّل هدفَي منتخب “الأسود الجموحة” المهاجم كارل إيكامبي، في الدقيقتَين الـ 50 والـ 57.

ورفع إيكامبي غلّته إلى 5 أهداف، متموقعا ثانيا في لائحة هدّافي “الكان”، بعد مواطنه المهاجم فانسون أبو بكر صاحب 6 أهداف.

وإذا كان منتخب غامبيا يُشارك لِأوّل في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد تنظيم 33 نسخة بِاحتساب الطبعة الحالية. فإن الكاميرون حصدت 5 كؤوس قارية، آخرها في استحقاق الغابون 2017.

وفي مباراة نصف النهائي مساء الـ 3 من فيفري المقبل، تلعب الكاميرون مع الفائز من لقاء مصر والمغرب.

وتُجرى مواجهة منتخبَي مصر والمغرب عصر هذا الأحد.