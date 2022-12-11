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رياضة

الكاميرون تجلب لاعبَين موندياليَين لـ “شان” الجزائر

علي بهلولي
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الكاميرون تجلب لاعبَين موندياليَين لـ “شان” الجزائر
ح.م
من اليمين: جيروم مبيكيلي- سويبو مارو.

جلبت الكاميرون لِبطولة إفريقيا للعناصر المحلّية نسخة الجزائر 2023، لاعبَين شاركا في مونديال قطر.

ويتنافس المنتخب المحلّي الكاميروني ضمن الفوج الخامس رفقة فريقَي الكونغو برازافيل والنيجر، في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين التي تحتضنها الجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين.

وأعلن الناخب الوطني المحلّي الكاميروني أليوم سيدو، الأحد، عن قائمة أوّلية (مُوسّعة) تضمّ 30 لاعبا، تأهّبا لِخوض منافسة “الشان”. يوجد بينهم جيروم مبيكيلي (24 سنة) متوسّط ميدان نادي كولومب، وسويبو مارو (22 سنة) مهاجم فريق كوتون سبور.

وإذا كان سويبو مارو في مونديال قطر، قد تابع المقابلات الثلاث للكاميرون من دكّة البدلاء. فإن جيروم مبيكيلي مُنحت له فرصة اللّعب انطلاقا من الدقيقة الـ 86 لِمواجهة البرازيل، وفي الوقت بدل الضّائع (90+2)، صنع هدف منتخب بلاده بِتمريرة حاسمة لِزميله المهاجم فانسون أبوبكر.

ويتقاطع مبيكيلي ومارو في نقطة بداية مشوارهما الدولي مع منتخب الكاميرون للأكابر، في سبتمبر الماضي. فضلا عن كونهما اللاعبَين المحلّيَين الوحيدَين اللَّذَين اعتمد عليهما المسؤول الفني الأوّل ريغوبيرت سونغ في كأس العالم 2022.

وسيدخل المنتخب المحلّي الكاميروني في تربّص داخل القواعد، مساء الإثنين. على أن تُقلّص القائمة لاحقا، ثم يُشَدّ الرّحال إلى الجزائر لِخوض “شان” 2023.

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