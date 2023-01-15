الكاميرون تدعم ملف الجزائر لاحتضان “كان 2025”

صامويل إيتو من مطار هواري بومدين:

أبدى النجم الكاميروني ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، سعادته مجددا بوجوده في الجزائر، شاكرا الجزائريين على حفاوة الاستقبال الذي حظي به، كما أكد على العلاقات المتينة التي تربط ما بين البلدين، الجزائر والكاميرون والتي وصفها بـ”العائلة الواحدة”.

وقال صامويل ايتو، الأحد، مباشرة بعد وصوله مطار هواري بومدين بالعاصمة، إن كل ما حدث في الماضي بمناسبة المباراة الفاصلة بين المنتخب الكاميروني ونظيره الجزائري كانت مجرد سحابة عابرة وأصبحت من الماضي، مؤكدا: “الكاميرونيون والجزائريون عائلة واحدة وفي بعض الفترات يحدث سوء تفاهم”.

إلى ذلك أضاف إيتو أن أهداف كرة القدم هي زرع المحبة وتوحيد الشعوب، قائلا: “كرة القدم وجدت للجمع بين الشعوب وليس للتفرقة.. عليّ رد الجميل للجزائر لأنها وقفت إلى جانبنا عندما كنا بحاجة ماسة ليد المساعدة”.

في نفس السياق، قال صامويل إيتو إن الكاميرون تبقى دائما تساند الجزائر وهذا مثلما كانت هي وقفت إلى جانب الكاميرون في أزمتها قبل كأس إفريقيا، قائلا في ذات الخصوص: “أنا لا أخون أبدا أصدقائي.. والكاميرون تدعم ملف الجزائر لاحتضان “كان” 2025″، مضيفا “الجزائر وقفت إلى جانبنا خلال أزمة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، في تلك الفترة وجدت الجزائر ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الرئيس السابق شرف الدين عمارة)”، وأردف: “ومن واجبي الآن أن أقف مع الجزائر ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (في إشارة إلى دعمه لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين وترشح الجزائر لكان 2025)”.

من جهة أخرى، أعرب صامويل ايتو، عن احترامه الكبير وتقديره للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، متمنيا له كل التوفيق مع المنتخب الوطني “بلماضي هو الأفضل من بيننا جميعا، لكونه إنسانا طيبا، وأتمنى له التوفيق في المستقبل”، قال النجم العالمي السابق، مضيفا: “الجميع يعرف أن جمال بلماضي مدرب كبير ويملك إمكانيات كبيرة”.

في السياق نفسه، قال واصل إيتو حديثه عن الناخب الوطني قائلا: “أدرك جيدا أن مهمة صعبة تنتظر جمال بلماضي مستقبلا، بالنظر للآمال الكبيرة التي تعلقها عليه الجماهير الجزائرية”.

يذكر أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل ايتو، حل بمطار هواري بومدين بالعاصمة، قبل أن يتنقل بعدها صوب مدينة وهران والتي ستحتضن لقاءات الأسود غير المروضة بملعب ميلود هدفي الجديد، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهم كلا من منتخبي الكونغو والنيجر، وستستهل الكاميرون المنافسة الإثنين بداية من الساعة الثامنة ليلا عندما تواجه المنتخب الكونغولي.