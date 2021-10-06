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رياضة

الكاميرون ترصد أكثر من 300 مليار لِإنجاح “كان” 2022

علي بهلولي
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الكاميرون ترصد أكثر من 300 مليار لِإنجاح “كان” 2022
أحد ملاعب الكاميرون المُخصّصة لـ "كان" 2022

رصدت حكومة الكاميرون غلافا ماليا ضخما، لِإنجاح تظاهرة كأس أمم إفريقيا 2022 لِكرة القدم.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القارية، في فترة ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المُقبلَين.

وضخّت حكومة الكاميرون ما مقدراه 20 مليون أورو (نحو 316 مليار سنتيم)، لِتوفير كلّ مستلزمات بطولة كروية إفريقية ناجحة. كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة المحلية. التي أوضحت أن الغلاف المالي خُصص للجنة المنظمة وبيع التذاكر وقطاعَي الجمارك والنقل والإيواء والإطعام والرعاية الصحية والتنشيط الثقافي والتسويق والأمن، وجوانب أخرى.

لكن المبلغ الضخم المذكور أعلاه، سيرتفع بِاحتساب تكاليف تشييد ملاعب جديدة لـ “كان” 2022، وترميم ميادين أخرى، فضلا عن مراكز التدريب وعديد المرافق.

وتقع الكاميرون في وسط قارة إفريقيا، بِتعداد سكاني يبلغ زهاء 27 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية، التي تُشير إلى أن متوسّط الأجرة الشهرية للمواطن الكاميروني تُقدّر بـ 125 دولار (نحو 1.7 مليون سنتيم).

وسبق للكاميرون عام 1972 احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِمشاركة 8 منتخبات. عكس نسخة 2022 التي تعرف حضور 24 فريقا وطنيا.

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