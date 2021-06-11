الكاميرون تستضيف المنافسة في تاريخها المحدد

حسمت موقفها من استضافة بطولة أمم أفريقيا 2022

أكد سيدو مبومبو نجويا، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إمكانية استضافة وتنظيم بلاده لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقبلة كما هو مخطط، نافيًا بذلك الشائعات التى ترددت الفترة الأخيرة حول انسحاب الكاميرون للمرة الثانية من تنظيم البطولة.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، باحتمالية انسحاب الكاميرون من ملف تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال الأيام المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وإسناد تنظيم البطولة إلى مصر. وكتب سيدو مبومبو نجويا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بلادنا ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير 2022”. وأضاف: “نعمل بالتنسيق مع الحكومة الكاميرونية، لجعل النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية الأجمل في التاريخ، حسب رغبة الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون. وأصدر كاف بيانا رسميا يعلن فيه تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقرر إجراء مراسمها يوم 25 يونيو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كاف فى بيانه: “سوف يتم تحديد موعد جديد لإجراء قرعة أمم إفريقيا في الكاميرون في وقت لاحق”. وأشار إلى أنه يسعى من خلال عمل لجانه لأن يجعل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون نسخة قوية للبطولة القارية، لاسيما وأنه كان من المفترض إقامتها العام الجاري قبل أن يتم تأجيل المسابقة لانتشار فيروس كورونا.