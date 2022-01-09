الكاميرون تقطف ثمار افتتاحية كأس أمم إفريقيا

حصد منتخب الكاميرون مساء الأحد، نقاط المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 33 من كأس أمم إفريقيا، أمام منافسه فريق بوركينا فاسو.

وفاز منتخب “الأسود الجموحة” بِنتيجة هدفَين لِهدف، على فريق “الخيول”.

واحتضن ملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم جزائري يتكوّن من: حكم الساحة مصطفى غربال ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وبادرت بوركينا فاسو إلى التسجيل في الدقيقة الـ 24، بِواسطة متوسط الميدان غوستافو سانغاري. وأمضت الكاميرون هدفَيها من ركلتَي جزاء في الدقيقة الـ 40 والوقت بدل الضائع (45+3)، عن طريق المهاجم فانسون أبو بكر.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى إثيوبيا مع جزر الرأس الأخضر مساء الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة بِالتوقيت الجزائري.

وبعد ثلاث جولات يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا.

ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يعبر إلى ثمن النهائي، إذا حاز امتياز أحسن رتبة ثالثة. وهو أمر مُخصّص لِأربعة فرق من أصل ستّة منتخبات.

وتُجرى البطولة الإفريقية بِصيغة ستّ مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات.

وبات البوركينابي غوستافو سانغاري مُسجّل أوّل هدف في “كان” 2022، فيما تصدّر الكاميروني فانسون أبو بكر لائحة الهدّافين مُؤقّتا بِرصيد توقيعَين، وحاز أيضا شرف أوّل مَن يهزّ الشباك من ركلة جزاء. ونال المدافع البوركينابي ستيف ياغو أوّل إنذار في البطولة، وذلك بعد دقيقة فقط من انطلاق مباراة الافتتاح.