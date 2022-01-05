“الكان” تراجع حسابات إنتر ميلانو في ضم بن سبعيني

متصدر "الكالتشيو" يريد استعارته من مانشنغلادباخ

يريد إنتر ميلانو، رائد ترتيب البطولة الايطالية، تدعيم صفوفه بالمدافع الأيسر الجزائري، رامي بن سبعيني، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية أو في الميركاتو الصيفي المقبل.

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، عن رغبة فريق إنتر ميلانو ضم المدافع الصلب الجزائري، المحترف في نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي الانتر، وعلى رأسهم المدير الرياضي بيبي ماروتا، سيحاولون انتداب اللاعب في الميركاتو الشتوي، على سبيل الإعارة من بوروسبا مونشغلادباخ. وأوضح ذات المصدر أن فريق إنتر ميلانو غير قادر على تحمل تكلفة اللاعب المالية في الوقت الحالي، إلا أن ذلك لن يغلق الباب أمام ضمه نهاية الموسم، حيث يراه مسؤولو الانتر بديلا ممتازا لخلافة الكرواتي إيفان بيريزيتش، المرشح للمغادرة نهاية هذا الموسم.

ولعل أبرز عائق يعترض طريق انتقال بن سبعيني إلى فريق إنتر ميلانو في هذه الفترة، هو ارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس إفريقيا مع المنتخب الوطني، مما جعل النادي الإيطالي يدرس التعاقد مع خيارات أخرى على سبيل الإعارة، في مقدمتها الظهير الأيسر الفرنسي لوكا دين الذي لم يعد مرغوب به في فريق إيفرتون الإنجليزي بسبب مشاكله مع مدربه رافاييل بينيتز.

وأثار رامي سبعيني إعجاب مسؤولي فريق إنتر ميلانو منذ الموسم الماضي، بعد أن قدم أداء كبيرا خلال لقاء الفريق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في النسخة الماضية من رابطة أبطال أوروبا في ملعب جوسيبي مياتزا، ورغم التعديلات التي مست العارضة الفنية للنادي بذهاب أنطونيو كونتي وتسلم سيموني اينزاغي تدريب الفريق، إلا أن ذلك لم يثن من عزيمة النادي في ضم المدافع الأسبق لأتلتيك بارادو.