الكتابة عن فلسطين قضية وجودية و”مسؤولية تجاه الفلسطينيين”

قدم كتابه "فلسطين حتى النخاع" الذي سينشر قريبا بالجزائر... رشيد بوجدرة:

قال الروائي الجزائري رشيد بوجدرة، الأحد بالجزائر العاصمة، أن الكتابة عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يمارس الكيان الصهيوني ضده التقتيل والتجويع وسلب الحقوق هو بمثابة “قضية وجودية” و”مسؤولية تجاه الفلسطينيين”.

واستعرض الروائي، خلال منصة خصصت له في إطار الطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، الأسباب التي دفعته لتأليف كتاب “فلسطين حتى النخاع” الذي “سينشر قريبا بالجزائر” والذي يعبر فيه عن “كامل تضامنه وانحيازه للقضية الفلسطينية من منطلق أنها قضية وجودية ومسؤولية تجاه ما يحدث لهذا الشعب المقاوم”.

وأوضح المتحدث أن كتابه الجديد هو عبارة عن “سرد تفاصيل ما حدث في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023 وإلى يومنا هذا”، مضيفا أن “ما عاشته فلسطين خلال هذه الفترة جعلني أعيش كوابيس مستمرة”، ومضيفا أنه سيتقاسم مع القراء في هذا الكتاب “متابعته لهذا العدوان، من وجهة نظره، ليس كمتخصص وإنما كمتلقي يؤمن

بأن فلسطين هي قضية وجودية بها نعيش وبها نحيا ولا يمكن التعامل معها بحياد”.

وقال بوجدرة إن “الصور المؤلمة التي تداولتها وسائل الإعلام واختصرت جزءا من حالة الوجع والتشرد والتقتيل والجرائم اليومية التي تعرضها لها الرضع والكبار دون تمييز” كانت من “الدوافع الذاتية التي حفزته على الكتابة للمرة الثانية عن فلسطين”.

وأضاف بأن ثمة “صورا رهيبة علقت بذهنه تابعها بكثير من التعاطف والتفاعل، فأراد أن يكتب عنها بصفته شاهدا على مأساة عصره، من وجهة نظر أدبية وفنية وفكرية أيضا”.

كما عاد الروائي إلى تجربته في كتابة “يوميات فلسطينية” (1972) متطرقا إلى رحلته إلى العديد من الأقطار العربية التي تأوي الفلسطينيين وصداقاته أيضا مع العديد من السياسيين والمثقفين الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذه اليوميات “نالت إعجاب القراء وحظيت آنذاك بالترجمة لعدة لغات”.