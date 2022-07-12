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الجزائر

الكتب المدرسية “الرقمية” بالمجّان لتخفيف وزن المحفظة

الشروق أونلاين
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الكتب المدرسية “الرقمية” بالمجّان لتخفيف وزن المحفظة
أرشيف
عبد الحكيم بلعابد

في ندوة وطنية حول الدخول المدرسي المقبل، تحدث وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الثلاثاء، عن توفير الكتب المدرسية بصيغة رقمية، وتمكين التلاميذ من تحميله بالمجان.

وأكد بلعابد في كلمة ألقاها بالندوة إنّ مصالحه تدرس توفير الكتاب المدرسي بصيغة رقمية، مع إتاحتها للتحميل بالمجان، من أجل تخفيف وزن المحفظة.

من جهة أخرى، سيستقبل قطاع التربية في الدخول المدرسي 2022-2023، قرابة 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، حسب ما كشف عنه بلعابد.

وقال الوزير:”تشير التقديرات إلى أننا نقترب من عتبة 11 مليون تلميذ، منهم 425.625 تلميذا جديدا سيلتحقون لأول مرة بالمدرسة”.

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