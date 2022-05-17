الكتب المدرسية متوفرة بالمدارس قبل 30 جوان

بعد تخصيص الحكومة منحة جزافية للمقتصدين

أمرت وزارة التربية، مديريها التنفيذيين بإنهاء عملية توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة قبل تاريخ ال30ـ جوان المقبل، على أن يتولى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من خلال مراكزه الولائية مهمة التوزيع، وتوفير المناهج التربوية بالكمية الكافية، لتجنب الطوابير أمام المكتبات الخاصة.

وطلبت الوزارة من مديري التربية للولايات في مراسلة صادرة رئيس الديوان تحمل الرقم 860 مؤرخة في 14 ماي الجاري، بضمان توزيع الكتب المدرسية على مؤسسات التربية والتعليم لكل المراحل التعليمية، وقبل 30 جوان القادم، مؤكدة المرور عبر مرحلتين أساسيتين ويتعلق الأمر بعملية التوزيع عن طريق تكليف ديوان المطبوعات المدرسية بمهمة التوزيع والنشر البيداغوجي، توفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية إلى المؤسسات التعليمية، قصد تمكين التلاميذ منها مجانا إذا كانوا من فئة المعوزين أو اقتنائها من المؤسسات التعليمية للمتمدرسين.

أما المرحلة الثانية تتلخص في استلام المدارس الكتب المدرسية، إذ ينبغي على مديري المؤسسات استقبال واستلام حصص الكتب المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة المحددة والمتفق عليها بين مصالح مديريات التربية والمراكز الولائية للتوزيع، على ألا يتعدى تاريخ الاستلام الآجال المذكورة سابقا.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق تخصيص الحكومة، علاوة جزافية لمؤطري عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التربوية، من موظفي المصالح الاقتصادية بالمتوسطات والثانويات ومديري المدارس بالابتدائيات.

وأكدت، وزارة التربية على أن تنويع كيفيات وآليات إيصال الكتاب المدرسي إلى التلاميذ هي إجراءات مكملة لعملية بيعه على مستوى مدارس الوطن، التي تبقى المكان الطبيعي وأحسن فضاء للتلاميذ وأوليائهم لتمكينهم منه.