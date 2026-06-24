الكتب المدرسية متوفرة بـ1424 مكتبة و35 نقطة بيع و69 معرضا

في انتظار عرض المناهج الجديدة للتسويق بعد المصادقة

دخل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في مرحلة متقدمة جدا من إنجاز المحتويات التعليمية العلمية للكتب المدرسية الجديدة، وهي العملية التي تشرف على نهايتها، وهي توجد حاليا في مرحلة التدقيق والمصادقة، على أن يتم القيام بطبعها وتوزيعها في ظرف قياسي لا يتعدى الخمسة أيام، بفضل بنية تحتية تقنية وكفاءات بشرية تسهر على تلبية احتياجات القطاع.

وفي مقابل ذلك، فقد جند الديوان جميع إمكاناته المادية والبشرية لإنجاح عملية بيع الكتب المدرسية، حيث تقرر تسخير 35 نقطة بيع موزعة وطنيا، علاوة على إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع 1424 مكتبة خاصة، بالإضافة إلى تنظيم المعارض على مستوى 69 ولاية نهاية شهر أوت وبداية شهر سبتمبر المقبل، حتى يتم ضمان وصول المناهج لجميع التلاميذ وتقريبها منهم.

وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن الكتب المدرسية الجديدة، والتي ستتدعم بها المنظومة التربوية في الدخول المدرسي المقبل 2026/2027، توشك على نهايتها، حيث توجد حاليا قيد التدقيق والمراجعة والتصحيح للوصول إلى المصادقة النهائية، على أن يتم المرور لمرحلة الطبع والتي ستنجز في ظرف قياسي لا يتجاوز الخمسة أيام، ليتم توزيعها وعرضها للتسويق قبل موعد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن الكتب المعنية بالمصادقة النهائية، هي كتاب التاريخ الموجه لأقسام الرابعة وكتاب التاريخ لأقسام الخامسة ابتدائي، بالإضافة إلى كتاب التربية المدنية لأقسام الرابعة وكتاب آخر جديد في نفس المادة لأقسام الخامسة ابتدائي، فضلا عن كتاب اللغة الإنجليزية الجديد الموجه لأقسام الثانية متوسط، في حين أن الكتب الجديدة الموجهة لأقسام الأولى والثانية من التعليم الابتدائي والبالغ عددها ثمانية، قد تم الانتهاء من إعدادها وقد جرى إخراجها للنور، بعدما تم الانتهاء من طبعها وتوزيعها وهي متوفرة حاليا بالمراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي.

وفي سياق ذي صلة، أفادت المصادر نفسها أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عبر مصالحه المختصة، سيعول في عملية بيع الكتب المدرسية على قنوات متعددة ومتنوعة، ترتكز بالدرجة الأولى على “خطة تسويقية” عملية، لضمان وصول المناهج التربوية لكافة التلاميذ. ومن ثمّ، فقد تقرر تسخير 35 نقطة بيع موزعة عبر كامل التراب الوطني، من بينها ست “06” نقاط بيع بالجزائر العاصمة.

أما بخصوص الآلية الثانية، فقد تم إبرام وتجديد اتفاقيات تعاون وشراكة مع 1424 مكتبة خاصة، والتي حصلت على الاعتمادات، والتي ترخص لها تسويق الكتاب المدرسي لأولياء الأمور وبالأسعار المرجعية المعمول بها طيلة فترة البيع والتي تمتد على مدار خمسة أشهر كاملة.

وفيما يتعلق بالآلية الثالثة، أكدت ذات المصادر أن الوزارة الوصية من خلال الديوان، ستقوم بتنظيم معارض لتسويق الكتاب المدرسي نهاية شهر أوت المقبل وبداية شهر سبتمبر على مستوى 69 ولاية، على أن تقوم وزارة التجارة، من جهتها، بتنظيم معرض لبيع الكتب المدرسية والمستلزمات المدرسية في آن واحد بأسعار تنافسية، وذلك نهاية شهر جويلية الداخل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.