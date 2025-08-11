الكتب المدرسية متوفرة… ومنهاج الانجليزية بالمتوسطات قبل سبتمبر

ديوان المطبوعات يكثف مجهوداته لإيصال المراجع قبل الدخول

أسدلت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الستار، على عملية توزيع الكتب المدرسية، في حين سيتم التكفل بمهمة إيصال مليون و200 ألف كتاب جديد في مادة اللغة الانجليزية، والموجه لتلاميذ السنة أولى متوسط، إلى جميع متوسطات الوطن، قبل تاريخ الفاتح سبتمبر الداخل كأقصى تقدير، وذلك قصد إنجاح الدخول المدرسي المقبل 2025/2026.

أفادت مصادر “الشروق” أن عملية توزيع الكتب المدرسية، قد انطلقت بصفة رسمية شهر ماي الفائت، وشملت كمرحلة أولى الولايات الجنوبية والحدودية البعيدة، في حين توقفت بشكل اضطراري خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، ليتم استئنافها فيما بعد، وغطت بذلك الولايات المتبقية، لتختتم في 20 جويلية الفارط، بعد ما تم الانتهاء من إيصال كافة المناهج التربوية إلى جميع المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة المتواجدة على مستوى 58 ولاية.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد شهد تضاعفا ملحوظا في حجم مهامه خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ لم يعد مقتصرا على تزويد المتوسطات والثانويات بالمناهج التعليمية، بل أضحى مكلفا بإيصالها إلى المدارس الابتدائية، في حين أن هذا التوسع في نطاق العمل، يفرض على الديوان رفع وتيرة الإنتاج والتوزيع، وضمان وصول المطبوعات المدرسية في الآجال المحددة، بما يلبّي احتياجات المؤسسات التربوية، ويواكب متطلبات الدخول المدرسي في ظروف تنظيمية محكمة.

وبخصوص كتاب مادة اللغة الانجليزية الجديد، والموجه لمتعلمي أقسام الأولى متوسط، أبرزت ذات المصادر بأن مصالح الديوان المختصة قد أوصلت المنهاج التربوي إلى كافة المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، على أن تشرع هذه الأخيرة وبعد عودة موظفيها وعمالها من العطلة الصيفية، في توزيعه على كافة متوسطات الوطن، وهي العملية التي من المقرر أن تنطلق في تاريخ 20 أوت الجاري، لتمتد إلى غاية الفاتح سبتمبر المقبل كأقصى تقدير.

وعن سعر الكتاب الجديد، أوضحت المصادر نفسها أنه سيتم تسويقه بمبلغ 250 دينار، أقل من سعر المنهج الدراسي القديم، وقد تم طبعه في 96 صفحة، ومحتواه يتناسب ويتلاءم ومستوى المتعلمين، حيث تضمن مفاهيم ودروس مبسطة بعيدة عن التعقيدات، وقد تم دعمها برسومات هادفة وتربوية وتوضيحية، وذلك على اعتبار أن الهدف من الإصلاحات التربوية، هو رفع طاقة الاستيعاب لدى التلاميذ من جهة ومن جهة ثانية الارتقاء بتدريس اللغة الانجليزية كمادة حية وعلمية.

وإلى ذلك، أكدت مصادرنا على أن اللجنة المتخصصة للاعتماد على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية “هيئة تابعة لوزارة التربية الوطنية”، قد صادقت على المنهج الدراسي الجديد نهاية شهر جويلية الفائت، وسلمته بذلك جاهزا لمصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المختصة، هذه الأخيرة التي انطلقت بدورها في توزيعه على المراكز الولائية للتوزيع.

وقصد مواجهة الأزمات والتعامل بحكمة مع المواقف الصعبة والطارئة، في حال حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أشارت المصادر نفسها إلى أنه تم تخصيص حصة من المناهج التربوية، توضع بـ”مخزون الديوان”، يتم اللجوء إلى استغلالها بصفة عقلانية، لمواجهة أي نقص في الكتاب المدرسي.