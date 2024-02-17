الكثير من الشباب فرضوا أنفسهم في عالم الإبداع

الكاتبة الشابة أمال قشيشد للشروق العربي:

صنعت لنفسها فضاء للإبداع، من خلال المطالعة التي تعتبرها المهرب الجميل للمبدع، تنقش على جدار الإبداع بثبات، من أجل أن يضاف ما تغزله أناملها إلى الحياكة الأدبية في الجزائر، نقف معها في هذه المساحة الأدبية، على بعض الخطوات التي وضعتها إلى حد الساعة على سكة الإبداع، وكذا للحديث عن واقع المبدع في الجزائر من كلا الجنسين وإلى العديد من التفاصيل في عالم الكتابة.

حدثينا عن ولوجك عالم الإبداع؟

بدأت مسيرتي الكتابية بعد مطالعتي العديد من الكتب والروايات، فكان لتلك الكتب أثر خاص، المطالعة بالنسبة إلي متنفس وملجأ للهروب من الواقع، والبقاء وحيدة بين الكتب، وهو ما جعلني أعشق الكتابة وأدخل عالمها بكتابة وإصدار أول مولود أدبي لي، وهو “أعاصير الأيام”، وإن شاء الله، ستكون لي رواية أخرى عن قريب.

كشابة مبدعة، كيف ترين واقع الإبداع والشباب اليوم؟

هناك الكثير من الكتاب أبدعوا ودخلوا المجال من بابه الواسع، واستطاعوا فرض أنفسهم.. أنا لا أتحدث هنا عن الشهرة وأرقام المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أتحدث عن قيمة الكتب. هناك شباب فازوا في مسابقات أدبية، سواء مسابقات وطنية أم خارج الوطن.. وهنا، يمكننا تقييم الإبداع، بالنسبة إلى الكتاب الشباب.

الكل يتحدث عن الرداءة في الإبداع، هل توافقين الطرح، وإن كان كذلك، ما مرده في رأيك؟

عندما نكون مع كاتب يقرأ، فلن نجد مشكلة، ولكن عندما نكون مع كاتب لا يقرأ ولا يطالع، فهنا تكمن المشكلة.. لا يمكننا أن نحكم على كتاب بأنه رديء. وبالنسبة إلي، أي كتاب له قيمة.. الرداءة في الإبداع أتت من دخلاء المجال، وليست من الكتاب الكبار.

في رأيك، هل نكتب للقارئ أم الناقد أم لهما معا، وكيف ترين واقع النقد من وجهة نظرك؟

أنا، عن نفسي، أكتب لأنني أعشق الكتابة، وبما أنني أكتب، فأنا أكتب للقارئ وللناقد أيضا، وبما أنني كاتبة، لابد من أن هناك من يقرأ لي، ومن ينتقدني أيضا، ليس كل ناقد ناقدا بالنسبة إلي.. فهناك من ينتقدون وهم ليسوا أهلا للنقد أصلا. فالنقد له أهله، وواقع النقد واقع لا بأس به، فهناك الكثير من أساتذة الأدب دخلوا مجال النقد وأبدعوا فيه.

أسماء نسوية اكتسحت عالم الإبداع في كل فنونه

المرأة تكتب الرواية، كيف ترين هذا الواقع بالنظر إلى الكثير من الأسماء النسوية في مجال الإبداع؟

هناك نساء أبدعن في كتاباتهن، سواء في ما يخص الروايات أم في كتابة قصص الأطفال. وهناك أيضا كاتبات يملكن دور نشر، المرأة اكتسحت عالم الإبداع، واستطاعت أن تفرض نفسها في المجال، سواء في التظاهرات الأدبية أم المناسبات أم مختلف ما تقوم به من أنشطة أدبية.