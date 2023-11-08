“الكراسي المتحركة ولوحات توليد الكهرباء أولى احتياجات أهالي غزة”

رئيس الهلال الأحمر الجزائري بمكتب بسكرة يؤكد:

أكد رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بولاية بسكرة، أن الهبة التضامنية مع أهل غزة كانت قوية وقد شهدت إقبالا ومشاركة واسعة من قبل الجميع، بدليل ما تم جمعه من مساعدات تشمل المواد الغذائية والأغطية والأفرشة وبعض المستلزمات الطبية، وهذا الموقف التضامني المعهود لأهل بسكرة جعل المسؤول الأول عن الهلال الأحمر بالولاية، عبد المجيد خبزي، يتقدم بشكره الجزيل وعرفانه للجميع على هذه الهبة التضامنية القوية.

وأكد المسؤول المحلي للهلال الأحمر، أن ما تم تحقيقه لحد الآن من مساعدات “يبقى غير كاف مقارنة بهول ما يعانيه أهلنا في غزة في ظل الاعتداءات الهمجية واللاإنسانية والمجازر الجماعية المرتكبة يوميا في حق الأطفال والنساء والمواطنين العزل”، ليغتنم هذه الفرصة لتقديم نداء آخر مستعجل يشمل المطالبة بتوفير مساعدات خاصة يحتاجها أهل غزة بشكل ضروري وعاجل، مشدّدا على أنه بعد اتصال المكتب الولائي للهلال الأحمر ببسكرة، بالإخوان في غزة، تم تحديد الأولويات في المساعدات والتي تشمل تحديدا المستلزمات الطبية ومنها الأدوية الضرورية لمثل الظروف التي تعيشها غزة، فضلا عن الكراسي المتحركة وكل تجهيزات الإعاقات الحركية، فضلا عن البطاريات واللوحات التي تستخدم في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي أصبحت ملحة جدا وضرورية لمساعدة أهل غزة في ضخ مياه الشرب.

وأضاف خبزي، أن هذه التجهيزات يتراوح سعرها بين 15000 و20000 دج فقط في أسواق مدينة العلمة، والرهان كل الرهان، كما قال، على توفير أكبر عدد ممكن من هذه التجهيزات لإنقاذ إخواننا في غزة وجعل المساعدات تمس احتياجاتهم الضرورية جدا، مشدّدا على أن الهلال الأحمر عامة ومكتبه ببسكرة يراهن على إيصال هذه المساعدات الطبية والتجهيزات المذكورة في أقرب الآجال الممكنة، في ظل ما يصل من معلومات مؤسفة ومؤلمة ومحزنة جدا على أعداد الضحايا والمصابين بالكسور والحروق، نتيجة همجية المحتل ومجازره الوحشية ضد الأبرياء من ساكنة غزة.

ليختم خبزي بالتأكيد على أنه يراهن على كرم أهل بسكرة المعهود وتضامنهم المطلق ونخوتهم الدائمة، من أجل أن تكون بسكرة رائدة وطنيا في دعم أهل غزة والتضامن معهم في ظل الظروف الصعبة والمأساوية الحالية، مضيفا أن أهل بسكرة، وكما عودونا دوما وأبدا، سيكونون في مستوى الحدث وهبتهم التضامنية ستكون أكبر وبحجم المعاناة والظروف التي يعيشها الغزاويون منذ أكثر من شهر، علما أن الوقفة التضامنية مع أهل غزة على مستوى ولاية بسكرة متواصلة وتتطور مع مجريات الأحداث، فالكل سواء الهيئات والجمعيات والمواطنين يقفون، منذ بداية الأحداث، وقفة رجل واحد تضامنا ودعما لغزة وأهلها.