الكرة الجزائرية لا تلقى الاهتمام اللازم في قنوات “بي. إن. سبورت”

بالرغم من وجود الكثير من إعلامييها في القناة

يلاحظ المتابعون وهم بالملايين من الجزائريين للقنوات الرائدة “بي.إن سبورت” القطرية، عدم اهتمامها بالكرة الجزائرية وبنجومها الذي ينشطون في أوربا، والسبب يعود للطرفين، لأن الجزئر أيضا لا تسوق بشكل لائق، بل لا تسوق إطلاقا لكرتها المحلية ولا للاعبيها، والغريب أنه خلال مباراة نهائي رابطة أبطال أوربا التي جمعت ما بين ريال مدريد وليفربول، قامت بتثبيت نقل صور رابطة مشجعي الفريق الإسباني في الجزائر العاصمة، ونقلت أجواء فرحة شباب العاصمة وكهولها بفوز الفريق الملكي.

والأغرب أن مقدم الحصة والنقل المباشر وهو التونسي هشام الخلصي، طرح سؤالا وراح يلحّ على أن يسايره الضيوف فيه على أن الجزائريين يميلون وبقوة لريال مدريد لأنه يضم كريم بن زيمة وضم من قبل اللاعب والمدرب زين الدن زيدان، إلى أن أفحمه اللاعب الدولي التونسي السابق ومحلل القناة حاتم الطرابلسي بالقول بأن كريم بن زيمة وزين الدين زيدان مثّلا فرنسا ولم يمثلا الجزائر، والمناصر الجزائري يهمه اللاعب الذي يمثل بلده وليس بلد آخر، وأهل رابطة ريال مدريد يهمهم الفريق الكبير صاحب 14 لقبا لرابطة الأبطال الأوروبية وفقط من دون لاعبيه.

وخلال آخر جولة من الدوري الإنجليزي كان الاهتمام بمحمد صلاح أضعاف الحديث عن رياض محرز، بالرغم من أنهما سويا لعبا المباراة الأخيرة كأساسيين، وعندما انتهت المنافسة بتتويج مانشستر سيتي قام مذيع الحصة وهو قطري باقتراح تقديم التشكيل الأساسي للدوري الإنجليزي، فسقط اسم رياض محرز من تشكيل الكويتي طارق الجلاهمة والمصري محمد أبو تريكة والتونسي حاتم الطرابلسي، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم اختصاصيين أهم من محللي بي.إن.سبورت بالتأكيد، وضع رياض محرز ضمن التشكيل الأساسي لمنافسة رابطة أبطال أوربا وهي منافسة أقوى من الدوري الإنجليزي، وهذا برفقة كريم بن زيمة الذي حصل على 102 نقطة وليفاندوفسكي صاحب 92 نقطة وحصل رياض محرز الذي تواجد برفقة محمد صلاح وهالر وساني في التشكيل الأساسي بـ72 نقطة، في إجماع على أن مكانته لا نقاش فيها ضمن كبار قارة أوربا.

ولا يلقى لاعبون موهوبون من الجزائر في صورة بن ناصر أو بن رحمة أو آدم وناس الذكر أبدا، في الوقت الذي تهتم فيه القناة بلاعب الأرسنال المصري محمد النني بشكل دائم، بالرغم من أن سعيد بن رحمة لعب مع ويستهام أربعة أضعاف دقائق مشاركة النني وسجل الأهداف في الدوري وأوربا ليغ وبلغ مع ناديه مرتبة أوربا ليغ الخاصة بالموسم القادم، التي بلغها أرسنال، وبلغ نصف نهائي أوربا ليغ، كما أن الحديث عن ملف الجزائر التظلمي في الفيفا بقي اللاحدث في القنوات القطرية التي لم تهتم إطلاقا بما حدث في مباراة البليدة، واهتمت بالمقابل بما حدث في داكار بين السينغال ومصر، مع أنها لم تكن ناقلة للمباريات الإفريقية الفاصلة.