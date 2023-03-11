الكرة السنيغالية تحصد لقبا إفريقيا آخر وتبسط هيمنتها

جدّدت الكرة السنيغالية مساء السبت انتصاراتها الإفريقية، وأضافت إلى رصيدها لقبا آخر.

وفاز منتخب السنيغال للأواسط بِثنائية نظيفة على نظيره الغامبي، وأحرز كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 20 سنة.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة أطوار نهائي “كان” الأواسط، تحت إشراف حكم ساحة ينتمي إلى هذا البلد العربي مُمثّل في محمود ناجي.

ولم يسبق لِمنتخب السنيغال أواسط إحراز كأس إفريقيا لِهذا الصّنف، قبل طبعة مصر 2023. وكانت أفضل نتيجة له بلوغ محطّة نصف النهائي والتموقع ثالثا، في نسخ 2015 2017 و2019.

وتعني التواريخ الثلاثة الأخيرة أن الفريق السنيغالي للأواسط احتفظ بِوهجه، وناضل حتّى افتكّ اللّقب القارّي.

وقبل هذا التتويج، كان منتخب “أسود تيرانغا” قد نال كأس أمم إفريقيا أكابر، بِالكاميرون في العام المُنصرم، ولقب المحلّيين بِالجزائر في فيفري الماضي. ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد الكرة السنيغالي لِكلّ الأصناف، وغزارة مواهب اللّعبة بِهذا البلد.