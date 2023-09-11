الكرة الطائرة الجزائرية تخطف تذكرتَي النّهائي الإفريقي والبطولة العالمية

ضرب المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة مساء الإثنين، عصفورَين بِحجر واحد. مُفتكّا تأشيرتَي النّهائي الإفريقي والمُشاركة في البطولة العالمية.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الليبي بِنتيجة ثلاثة أشواط لِشوطَين، وحجز مقعدا في نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، الجارية أطوارها بِمصر.

وسيلعب رجال المدرب الوطني عبد الكريم برناوي النّهائي الإفريقي للكرة الطائرة أمام مصر، الأربعاء المقبل. عِلما أن “الخضر” فازوا على المُنافس ذاته بِثلاثة أشواط لِصفر، في دور المجموعات.

وقبل طبعة 2023، سبق للمنتخب الوطني تنشيط 5 نهائيات قارّية، والظّفر بِكأسَي 1991 و1993.

وتنصّ لوائح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، على تأهّل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للبطولة العالمية، وهم: الجزائر ومصر، في انتظار تنظيم المباراة الترتيبية بين ليبيا والكاميرون.

وبات المنتخب الوطني الجزائري للكرة الطائرة، وقد تأهّل لِثالث مرّة للبطولة العالمية، بعد نسختَي 1994 بِاليونان و1998 بِاليابان.

وإذا كانت بطولة العالم ستُجرى في عام 2025، إلّا أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ما زال لم يُحدّد التاريخ بِدقّة، وأيضا مُستضيف النّسخة.