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الكرملين: بوتين سيزور هذا البلد في أكتوبر المقبل

الشروق أونلاين
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الكرملين: بوتين سيزور هذا البلد في أكتوبر المقبل
أرشيف
فلاديمير بوتين

يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين شهر أكتوبر المقبل، للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

ونقلت وكالة “تاس” المحلية عن مكتب بوتين:”لقد تلقينا دعوة ونخطط للذهاب إلى الصين في أكتوبر، للمشاركة في المنتدى”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن أحد الزيارة ستكون فرصة “لبحث التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ولتبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي”.

بالمقابل، لن يتنقل بوتين إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس شهر أوت المقبل. بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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