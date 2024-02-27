الكرملين يحذر من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

ردا على تصريح ماكرون أن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، باريس يوم الإثنين، 26 فيفري 2024.

حذر الكرملين من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 27 فيفري، أن ذلك سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو.

هذا في تعليقه على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم والذي قال أن “القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا”، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، قال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم “نحتاج أن نتحدث ليس عن الاحتمالية، بل عن الحتمية، هذه هي الطريقة التي سنقيم بها، وينبغي لهذه البلدان أن تسأل نفسها ما إذا كان هذا يتوافق مع مصالحها، والأهم من ذلك، مصالح مواطني بلدانهم”.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية اعتبر أن مناقشة إمكانية “إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو” عنصر جديد مهم، وأكد على حقيقة عدم وجود إجماع في أوروبا بشأن مسألة إرسال الجيش.

كما أشار بيسكوف، حسب ما نقله ذات المصدر، إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على “تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن”.

ليؤكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا “لن يكون في مصلحة هذه الدول”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر “دعم أوكرانيا” في باريس يوم أمس الإثنين، 26 فيفري “لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء”.