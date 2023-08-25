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الكرملين يرد على مزاعم “تورطه” في مقتل قائد فاغنر

الشروق أونلاين
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الكرملين يرد على مزاعم “تورطه” في مقتل قائد فاغنر

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم الغربية التي تفيد بما يقولون إنه “تورط” للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين.

وقالت الرئاسة الروسية، الجمعة، إن تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين محض افتراءات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وإنه لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها.

وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام”.

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