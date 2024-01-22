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الكرملين يعلّق على تعهّد ترامب بحلّ أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

الشروق أونلاين
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الكرملين يعلّق على تعهّد ترامب بحلّ أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة
أرشيف
ترامب وبوتين

ليس لدى روسيا أي فكرة حول كيفية تنفيذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتعهداته الانتخابية بتسوية أزمة الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، حسب ما صرح به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الإثنين.

بيسكوف قال في معرض ردّه على سؤال حول التفاعل المحتمل بين الدبلوماسيين الروس وترامب في هذا الشأن:”لا. ليس لدينا فهم لكيفية تنفيذ ذلك. لم تكن هناك اتصالات بهذا الشأن”.

وكرّر ترامب تعهده بحلّ سريع للأزمة الأوكرانية، في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية من جديد، في عدّة مناسبات. حيث لم يستبعد أن تضطر كييف إلى تقديم تنازلات من أجل ذلك.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. وقد عبّر الرئيس الحالي جو بايدن في أفريل الماضي عن نيته للترشّح، فيما دخل ترامب السباق بالفعل منذ نوفمبر 2022.

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