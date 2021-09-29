الكرواتي فلاسيتش يضغط لخطف مكانة بن رحمة في وست هام

يعد أغلى صفقة للنادي اللندني هذا الموسم

يسعى الدولي الكرواتي، نيكولا فلاسيتش، نجم نادي وست هام الانجليزي للمشاركة في التشكيل الأساسي للنادي اللندني بسرعة أكبر، عقب انضمامه له خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، برقم قياسي وصل حدود 35 مليون جنيه استرليني، قادما من نادي سيسكا موسكو الروسي، وبعقد يمتد لمدة خمس سنوات كاملة.

ولم ينجح فلاسيتش لحد الآن في الحصول على فرصة اللعب بانتظام مع كتيبة المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، بسبب تألق الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الذي يعد النجم الأول للنادي حاليا رفقة زميله الجمايكي، ميكايل أونطونيو، ما حرم الدولي الكرواتي من فرصة اللعب بانتظام، علما بان فلاسيتش يلعب في نفس منصب نجم نادي برنتفورد السابق، وقال موقع “غيف مي سبور” البريطاني، في تقرير له عن الدولي الكرواتي، إن الأخير يسعى للضغط على مدرب وست هام من أجل اللعب بانتظام، موظفا الظروف التي جاء بها للفريق، بعد أن كلفه مبلغ 35 مليون جنيه استرليني، الأمر الذي يستدعي إشراكه أساسيا لتبرير المبلغ الكبير الذي صرف من أجله، كما أن فلاسيتش يخشى تأثر وضعيته في وست هام على مكانته مع منتخب كرواتيا المدجج بالنجوم.

وأكد نفس المصدر بأن نجم سيسكا موسكو الروسي السابق مطالب بانتظار فرصته، لأن سعيد بن رحمة يقدم مستويات كبيرة منذ بداية الموسم الجاري، بدليل تسجيله لثلاثة أهداف وصناعته لهدفين في الدوري الانجليزي الممتاز، ولا يمكن إخراجه من التشكيل الأساسي لأنه أكثر لاعبي النادي إبداعا وشعبية لدى جماهير وست هام، كما أن المدرب ديفيد مويز، معروف عنه توظيف اللاعبين الجدد تدريجيا، كما حدث بالضبط مع بن رحمة في موسمه الأول مع النادي.

وينتظر الجزائريون من بن رحمة الظهور بنفس المستويات التي يقدمها مع وست هام مع المنتخب الوطني، وهو الذي فشل لحد الآن في فرض نفسه مع كتيبة بلماضي، رغم الفرص العديدة التي منحها له الأخير، ويرى متابعون بأن مشكلة بن رحمة مع “الخضر” هي نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهو بحاجة فقط للثقة من أجل منافسة اللاعبين الأساسيين الآخرين، وعلى رأسهم يوسف بلايلي، الذي يلعب في نفس منصبه، ولم يتمكن من التفوق عليه لحد الساعة.