الكريملن: افشال مخطط لاغتيال بوتين

اتهمت الرئاسة الروسية، الأربعاء، أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إثر محاولة استهداف مبنى الكرملين بطائرات مسيرة.

وأعلنت الرئاسة إسقاط طائرتين مسيرتين، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة، على حد تعبيرها.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.

وأضافت “نعتبر هذه الأعمال عملا إرهابيا مخططا ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب”.

وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين حيثما ومتى تراه مناسبا.