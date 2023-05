“الكسكس الجزائري” في قائمة أفضل الأطباق العالمية

اختار الموقع العالمي للإحصاء “وورلد اوف ستاتيستيك”، الكسكس الجزائري ضمن قائمة أشهر الأطباق حول العالم.

وشارك طبق الكسكسي الجزائري التميز رفقة أكلات عالمية مشهورة من عدة دول على غرار البيتزا الإيطالية والكباب التركي والفلافل المصرية وسندويشات تاكوس الميكسيكية.

ونشر الموقع العالمي للإحصاء على صفحته الرسمية عبر تويتر قائمة تضم أشهى الأطباق ذات الصيت العالمي والتي تمكن فيها المطبخ الجزائري من حصد مكانة فيه لتميزه وتنوعه.

The most famous foods around the world:

🇮🇹 Pizza 🍕

🇹🇷 Doner Kebab 🥙

🇺🇸 Hamburger 🍔

🇪🇬 Falafel 🧆

🇬🇷 Gyro 🥙

🇮🇱 Hummus

🇷🇺 Caviar

🇨🇳 Pecking duck

🇨🇳 Dim Sum

🇮🇹 Spaghetti 🍝

🇮🇹 Lasagne

🇮🇳 Biryani rice 🍚

🇮🇳 Thali

🇮🇳 Chicken Tandorri

🇪🇸 Paella 🥘

🇫🇷 Escargots De…

— World of Statistics (@stats_feed) May 24, 2023