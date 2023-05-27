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“الكسكس الجزائري” في قائمة أفضل الأطباق العالمية

الشروق أونلاين
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“الكسكس الجزائري” في قائمة أفضل الأطباق العالمية

اختار الموقع العالمي للإحصاء “وورلد اوف ستاتيستيك”، الكسكس الجزائري ضمن قائمة أشهر الأطباق حول العالم.

وشارك طبق الكسكسي الجزائري التميز رفقة أكلات عالمية مشهورة من عدة دول على غرار البيتزا الإيطالية والكباب التركي والفلافل المصرية وسندويشات تاكوس الميكسيكية.

ونشر الموقع العالمي للإحصاء على صفحته الرسمية عبر تويتر قائمة تضم أشهى الأطباق ذات الصيت العالمي والتي تمكن فيها المطبخ الجزائري من حصد مكانة فيه لتميزه وتنوعه.

وسبق لموقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم أن كشف سيطرة الجزائر على قائمة الأطباق الـ25 الأفضل في القارة بـ 8 أطباق.

وتشمل قائمة الطعام الجزائرية في التصنيف القارّي معجّنات، وأطباق حساء، وحلويات. ومن بين الأطباق التي تحتّل المراتب الأولى على الموقع، حلوى المخبّز، و”الشربة البيضاء”.

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