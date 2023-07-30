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الجزائر
من بين 152 دولة بكوريا الجنوبية..

الكشافة الجزائرية تشارك في التجمع الكشفي العالمي

الشروق أونلاين
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الكشافة الجزائرية تشارك في التجمع الكشفي العالمي
الكشافة الجزائرية تشارك في التجمع الكشفي العالمي

يشارك وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية، من 1 إلى 12 أوت المقبل، في التجمع الكشفي العالمي الذي ستحتضنه كوريا الجنوبية.

وأفاد بيان المنظمة الكشفية الإسلامية أنّ هذا التجمع سيشهد حضور 45 ألف مشاركا يمثلون 152 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيتخلل هذا التجمع الكشفي الدولي “العديد من الورشات والأنشطة التربوية والعلمية لتبادل الخبرات والاطلاع على ثقافات البلدان المشاركة”.

وتدخل مشاركة الكشافة الإسلامية “في إطار تعزيز الشراكة الدولية من خلال حضور مختلف المحافل الكشفية العالمية”، يضيف البيان.

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