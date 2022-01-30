الكشف المبكر عن الفيروس لكسر سلسلة نقل العدوى

المديرة المكلفة بالأمراض الناشئة بوزارة الصحة تؤكد:

دعت المديرة المكلفة بالأمراض الناشئة بوزارة الصحة، سامية حمادي، الأحد، بالجزائر العاصمة المواطنين إلى الإقبال على الكشف المبكر عن الفيروس، معتبرة أن ذلك قد يساهم في كسر سلسلة نقل العدوى وتوجيه أفراد المجتمع نحو التلقيح.

وشددت المتحدثة لوكالة الأنباء الجزائرية، على أن الإقبال على إجراء التحاليل المخبرية (test anti-genique) المتوفرة على مستوى المخابر البيولوجية والصيدليات الخاصة قصد الكشف المبكر عن الفيروس لكبح سلسلة نقل العدوى وتوجيه المواطن نحو التلقيح في حالة تسجيل نتائج سلبية لهذه التحاليل.

وذكرت في هذا الإطار بالتعليمات التي وجهتها وزارة الصحة إلى مديري الصحة لتشجيع المواطنين على الإقبال على حملة التلقيح لاسيما بالمؤسسات الجوارية لتقريب العملية من المواطن، مشيدة بالولايات التي كانت قدوة في هذا المجال واضعة في متناول المواطن التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس مجانا.

وثمنت حمادي بالمناسبة المبادرة التي قامت بها مديرية الصحة لولاية سطيف بالتعاون مع جمعيات ناشطة في الميدان من خلال وضع في متناول سكان المنطقة التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس مجانا والتي عرفت “إقبالا كبيرا” مما ساعد -حسبها-على توجيه العديد من المواطنين الذين أثبتت نتائج هذه التحاليل “سلبيتها” على الإقبال على التلقيح.

س. ع