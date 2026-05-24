الكشف المجاني… مُبادرات صحية تقرب الوقاية من المواطن

جمعيات ومخابر تتجنّد لنشر الوعي والكشف المبكر

شهدت ولاية الجزائر، مؤخرا، تنظيم يوم للكشف الصحي المجاني بمبادرة من مخبر “أمايس” بالتعاون مع جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، في خطوة تعكس تنامي المبادرات التضامنية والصحية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وعرفت هذه المبادرة الصحية المنظمة بعين البنيان، إقبالا مُعتبرا من المواطنين الذين استفادوا من فحوصات واستشارات مجانية، وسط أجواء تحسيسية ركزت على أهمية مراقبة ضغط الدم والكشف المبكر عن داء السكري، باعتبارهما من أكثر الأمراض انتشارا وتأثيرا على صحة الجزائريين.

وأكد القائمون على النشاط أن الهدف من هذه الأيام الصحية، لا يقتصر فقط على تقديم فحوصات مجانية، بل يتعداه إلى نشر الوعي الصحي وسط المجتمع، وتحسيس المواطنين بضرورة إتباع نمط حياة صحي، يقوم على التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والابتعاد عن العادات المضرة بالصحة.

كما شكلت التظاهرة فرصة للإجابة عن انشغالات المواطنين وتقديم نصائح طبية مباشرة من مختصين، خاصة لفائدة كبار السن والأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

ويحذر مختصون في الصحة من خطورة ارتفاع ضغط الدم الذي يوصف بـ”القاتل الصامت”، بسبب غياب أعراض واضحة في كثير من الأحيان، ما يجعل العديد من المصابين يكتشفون المرض في مراحل متقدمة بعد حدوث مضاعفات خطيرة، كأمراض القلب والجلطات والفشل الكلوي.

كما يشدد الأطباء، على أهمية المراقبة الدورية لنسبة السكر في الدم وضغط الدم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع هذه الأمراض أو يعانون من السمنة وقلة النشاط البدني.

وأصبحت مثل هذه المبادرات الصحية التطوعية، تلقى استحسانا واسعا من المواطنين، لما توفره من خدمات مجانية وتوعية مباشرة، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز ثقافة الوقاية داخل المجتمع.

ويرى متابعون أن انخراط المخابر والجمعيات في النشاطات التحسيسية والتضامنية، يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، ويقرب المواطن من المعلومة الطبية الصحيحة، بعيدا عن الإشاعات والوصفات العشوائية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت تتزايد فيه الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة، تبقى حملات الكشف المجاني والتحسيس الصحي من أهم الوسائل لترسيخ ثقافة الوقاية، وتشجيع المواطنين على الاهتمام بصحتهم قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، تحت شعار “معا من أجل الوقاية وصحة أفضل للجميع”.