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رياضة

الكشف عن أسماء المُتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم

الشروق الرياضي
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الكشف عن أسماء المُتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم مساء الخميس، عن الثلاثي الذين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم لِعام 2023.

وضبطت “الفيفا” الأسماء في: الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب الخط الأمامي للنادي المحلّي باريس سان جيرمان، والنرويجي آرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويُنظّم الاتحاد الدولي لِكرة القدم حفلا بِالعاصمة البريطانية لندن، في الـ 15 من جانفي 2024. يُعلن خلاله عن اسم الفائز بِالجائزة.

ومنحت “الفيفا” حقّ التصويت لِمُدرّبي المنتخبات الوطنية، ولاعبيهم أصحاب شارة القائد، ومُمثّل الإعلام عن كلّ بلد، والجمهور الرياضي (التصويت الإلكتروني/ التسجيل في الموقع).
ولا يحمل التصويت طابع الإلزام، حيث يُمكن لِجمال بلماضي ورياض محرز الامتناع عن المشاركة.

وكان ليونيل ميسي صاحب مكافأة النّسخة الماضية عام 2022.

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